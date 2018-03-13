28 Şubat davası

Kara, müvekkili Pelit adına yaptığı savunmada, savcının bu müvekkili hakkında beraat talep ettiğini hatırlattı ve bu doğrultuda karar verilmesini istedi.

Bir'in yanı sıra bugün savunmasını yapan Vural Avar ve duruşmada hazır bulunmadığı için mahkeme huzurunda esas hakkındaki savunmasını yapmayan emekli Albay Cemal Hakan Pelit'in de avukatı olan Kara, yargılamanın Yüce Divan'da yapılması gerektiğini savundu.

Kara'nın savunmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Savunma yapmayan sanık veya müdafisi kalmadığını belirten Mahkeme Başkanı Mustafa Küçüksoy, "Son 4 - 5 celsedeki savunmaların içerik çözümleri yapılıyor. O çözümlerde hem sanıklar ve avukatlarının savunmalarını hem de katılanların beyanlarını ve iddia makamını dinledik. Bundan sonraki celsede bir eksiklik görmezsek bir sonraki duruşmada bunları değerlendireceğiz." dedi.

Başkan Küçüksoy, duruşmanın 13 Nisan'a ertelediğini söyledi.

- Savcının esas hakkındaki görüşü

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, esas hakkındaki görüşünde, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 60 kişinin suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıkların lehine olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmalarını isterken, 39 sanık hakkında beraat talebinde bulunmuştu.

Yıldırım, yargılama sırasında hayatını kaybeden 4 sanık hakkındaki kamu davasının da düşürülmesini talep etmişti.