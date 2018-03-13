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28 Şubat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçundan yargılanmasına devam edildi

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davaya dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli orgeneral Çevik Bir'in avukatı Ümit Kara'nın savunmasıyla devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada Çevik Bir’in savunmasını tamamlamasının ardından avukatı Ümit Kara'ya söz verildi.

Bir'in yanı sıra bugün savunmasını yapan Vural Avar ve duruşmada hazır bulunmadığı için mahkeme huzurunda esas hakkındaki savunmasını yapmayan emekli Albay Cemal Hakan Pelit'in de avukatı olan Kara, yargılamanın Yüce Divan'da yapılması gerektiğini savundu.

Kara, müvekkili Pelit adına yaptığı savunmada, savcının bu müvekkili hakkında beraat talep ettiğini hatırlattı ve bu doğrultuda karar verilmesini istedi.

Daha sonra, müvekkillerinin tamamı adına esas hakkındaki savunma yapan Kara, suçun vasfının gerçekleşmediğini öne sürerek müvekkillerinin beraatine karar verilmesin talep etti.

Kara'nın savunmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Savunma yapmayan sanık veya müdafisi kalmadığını belirten Mahkeme Başkanı Mustafa Küçüksoy, "Son 4 - 5 celsedeki savunmaların içerik çözümleri yapılıyor. O çözümlerde hem sanıklar ve avukatlarının savunmalarını hem de katılanların beyanlarını ve iddia makamını dinledik. Bundan sonraki celsede bir eksiklik görmezsek bir sonraki duruşmada bunları değerlendireceğiz." dedi.

Başkan Küçüksoy, duruşmanın 13 Nisan'a ertelediğini söyledi.

- Savcının esas hakkındaki görüşü

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, esas hakkındaki görüşünde, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 60 kişinin suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıkların lehine olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmalarını isterken, 39 sanık hakkında beraat talebinde bulunmuştu.

Yıldırım, yargılama sırasında hayatını kaybeden 4 sanık hakkındaki kamu davasının da düşürülmesini talep etmişti.

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