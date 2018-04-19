28 Şubat davası sanıklarının tutuklanmamasına itiraz

Demir, "Ancak müebbet hapis cezası verilen 21 general ve üst rütbeli darbecinin, tutuksuz olarak temyiz sonuna kadar serbest ve ancak adli takip ve yurt dışı çıkışı yasaklanması şartına bağlanması, mağdurlar olarak bizi hem şaşırtmış, hem de 21 yıldır 28 şubat döneminde çok tutarsız ithamlarla tutuklanıp halen hapishanelerde bulunan gerçek mağdurların mazlumiyetini tescillemiş olmaktadır." dedi.

Grup adına açıklama yapan ASDER Basın Sözcüsü avukat Bülent Demir, 13 Nisan'da 28 Şubat davasının kararının açıklandığını hatırlatarak, cumhuriyet tarihinde ilk defa bağımsız Türk mahkemelerinin darbecilere ceza verdiğini ve bu yönüyle karardan memnun olduklarını söyledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan ve aralarında avukatların da bulunduğu dernek üyeleri, "Zalime merhamet mazluma zulümdür" pankartı açtı, "Adaleti eşit dağıtın" ve "Geciken adalet adalet değildir" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Tüm mağdurlar olarak, diğer illerde de eş zamanlı olarak istinaf mahkemelerine başvuracaklarını ve sanıkların tutuksuz kalmasına itiraz edeceklerini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Bu darbeci zalimlerin hak ettikleri cezaların infazını görmeden Türk milletinin yüreği serinlemeyecektir. Her ne kadar yurt dışı çıkış yasağı konulmuş olsa da, cuntacıların kaçmayacaklarını kimse garanti edemez. Yoksa, bu hainlerin 'kaçmayacağız' demelerine mi güveniyorlar? Onbinlerce mağdur olarak talebimize kulak verilmesini ve istinaf mahkemesinin cuntacıların, 'adli kontrol şartıyla salıverilme' kararını, 'tutuklanmaları' şekline çevirmesini talep ediyoruz. Mağdurlarla alay etmekten, zalimlere cesaret ve teselli vermekten başka bir anlamı olmayan bu kararın, istinaf mahkemesi nezdinde düzeltilmesini istiyoruz."

- İtiraz dilekçesi

Açıklamanın ardından grup üyeleri adına, ayrı ayrı hazırlanan itiraz dilekçeleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na (istinaf) gönderilmek üzere, nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Dilekçelerde, "Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Nisan'da verdiği beraat ve düşme kararları ile katılma taleplerinin reddi hükümlerinin usul, kanun ve hakkaniyete aykırı olması sebebiyle bozulması, yeniden yapılacak yargılama sonunda sanıkların darbeye teşebbüs suçundan cezalandırılmaları ve tutuklanmalarına karar verilmesini arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.