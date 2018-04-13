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28 Şubat Davası'nda beraat eden sanıklar arasında Engin Alan, Ergin Celasin, Erdal Ceylanoğlu ve Celalettin Bacanlı bulunuyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

28 Şubat Davası'nda beraat eden sanıklar arasında Engin Alan, Ergin Celasin, Erdal Ceylanoğlu ve Celalettin Bacanlı bulunuyor.

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