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28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada karar verildi. 68 sanık beraat etti. 21 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı!

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada sanıkların son sözleri alındı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar ve avukatları ile müdahiller ve avukatları katıldı.

Akşam saatlerinde kararını açıklayan mahkeme, 68 sanığın beraatine karar verdi. Beraat eden sanıklar arasında Engin Alan, Ergin Celasin, Erdal Ceylanoğlu ve Celalettin Bacanlı bulunuyor.

Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, emekli Orgeneraller Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak'ın da olduğu 21 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Müebbet hapis alanlar arasında dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç da bulunuyor.

MÜEBBET ALDILAR AMA HAPSE GİRMEYECEKLER

Haklarında müebbet hapis cezası verilen eski general ve askerlerin sağlık ve yaş durumları göz önüne alınarak, haklarında tutuklama kararına hükmedilmedi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanığa, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirildi.

4 SANIK ÖLDÜ, 10 ZAMAN AŞIMI VAR

4 sanık dava sürecinde hayatını kaybettiği için haklarında hüküm verilmedi.

10 sanık için ise zaman aşımı uygulandı. Sanıklardan Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır'ın eyleminin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak"a ilişkin "gizli ittifak" suçu kapsamında kaldığına hükmedilerek, zaman aşımından düşürüldü.

Karar, mahkemenin oy birliğiyle alındı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hukumeti devirecek adam devirirdi. Bunlarin yaptigi gibi muebbet ceza da verirdi
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