28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada sanıkların son sözleri alındı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar ve avukatları ile müdahiller ve avukatları katıldı.

Akşam saatlerinde kararını açıklayan mahkeme, 68 sanığın beraatine karar verdi. Beraat eden sanıklar arasında Engin Alan, Ergin Celasin, Erdal Ceylanoğlu ve Celalettin Bacanlı bulunuyor.

Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, emekli Orgeneraller Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak'ın da olduğu 21 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Müebbet hapis alanlar arasında dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç da bulunuyor.

MÜEBBET ALDILAR AMA HAPSE GİRMEYECEKLER

Haklarında müebbet hapis cezası verilen eski general ve askerlerin sağlık ve yaş durumları göz önüne alınarak, haklarında tutuklama kararına hükmedilmedi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanığa, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirildi.