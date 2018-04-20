28 Şubat davasında sanıkların tutuklanması talebine ret

28 Şubat davasının bazı müdahillerinin, mahkumiyetine karar verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle davayı karara bağlayan mahkeme nezdinde yaptığı başvuru reddedildi. Davanın bazı müdahilleri, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vererek mahkum edilen 21 sanığın tutuklanmasını talep etmişlerdi. Edinilen bilgiye göre mahkeme, talebin reddine karar verdi. Mahkemenin kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK), "tutuklama kararı" başlıklı 101. maddesinde müdahiller, müştekiler ve avukatlarına, sanıkların tutuklanmasını talep etme hakkı verilmediği, bu hakka sahip olan cumhuriyet savcılığının da sanıkların tutuklanması talebinde bulunmadığı belirtildi. Kararda, sanıklar hakkında verilen adli kontrol kararının yeterli görüldüğü ifade edildi. Mahkemenin bu kararının ardından sanıkların tutuklanmaları istemli başvurular üst mahkeme olan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek ve son karar bu mahkeme tarafından verilecek. CMK'nin 101. maddesinde, "yargılama sürecinde sanığın tutuklanmasına cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verileceği" belirtiliyor.

- Adli kontrolün kaldırılması taleplerine ret Öte yandan mahkeme, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Muhittin Erdal Şenel'in avukatlarının, müvekkillerine yönelik ayda bir defa karakola imza verme şartının kaldırılması talepleri de reddedildi. Mahkemenin adli kontrol kararında değişiklik yapmaması üzerine bu talep de Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanacak. Bu arada duruşmalara çıkan Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, hükmün bozulması için istinaf yoluna başvuracağını belirterek mahkemeye süre tutum dilekçesi verdi. Yıldırım, dilekçesinde mahkemenin gerekçeli kararının kendisine tebliğ edilmesini istedi. - Hüküm 28 Şubat davasında 103 sanıktan dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de arasında bulunduğu 21'i müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.