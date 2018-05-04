28 Şubat davasında sanıkların tutuklanması talebine ret

28 Şubat davasının bazı müdahillerinin, mahkumiyetine karar verilen 21 sanığın tutuklanması, bazı sanık avukatlarının ise müvekkillerine yönelik "adli kontrolün kaldırılması" talepleri üst mahkemece reddedildi.

Davanın bazı müdahilleri, davayı karara bağlayan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vererek, mahkum edilen 21 sanığın tutuklanmasını talep etti.

Bazı sanıkların avukatları ise müvekkillerine yönelik ayda bir defa karakola imza verme şartı ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeden talepte bulundu.

Mahkemenin bu konulara yönelik kararlarını değiştirmemesinin ardından talepler, üst mahkeme olan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bu mahkeme de müdahillerin, "sanıkların tutuklanması", sanık avukatlarının ise "adli kontrolün kaldırılması" taleplerini reddetti.

Mahkemenin kararında, tutuklama tedbirine yönelik usulün Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK), 100. ve devamı maddelerinde düzenlendiği, cumhuriyet savcısı tarafından tutuklama yönünde talepte bulunulmadığı ve mahkemece resen bu yönde karar verilmediği kaydedildi. Kararda, müşteki, mağdur veya müdahiller ile avukatlarının tutuklamaya yönelik talepte bulunamayacağı ifade edildi.