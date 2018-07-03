HABER

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı. 28 Şubat davasının gerekçeli kararında, "REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" belirtildi.

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı!

28 Şubat davasının gerekçeli kararında, "Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır." denildi.

"35'İNCİ MADDE TSK'YA ASKERİ MÜDAHALE YETKİSİ VERMEZ"

Gerekçeli kararda, İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin TSK'ya askeri müdahale ve demokratik düzeni ortadan kaldırma yetkisi vermediği vurgulandı.

28 Şubat davası gerekçeli kararında, "Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın hükümetin düşürülmesi suçuna iştiraki konusunda tam bir vicdani kanaate varıldı" ifadelerine yer verildi. (AA)


PARTNERGören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...Gören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...
Helikopter ambulans kalp hastası bebek için havalandıHelikopter ambulans kalp hastası bebek için havalandı
Nüfus müdürü, engelli vatandaşların işlemlerini ayaklarına götürdüNüfus müdürü, engelli vatandaşların işlemlerini ayaklarına götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
28 Şubat Refahyol Refahyol Hükümeti 28 şubat davası

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.