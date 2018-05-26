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28 Şubat mahkumları için cezaevi önünde açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 23:03 | Son Güncelleme

İNSAN Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri, Adıyaman ve Malatya şubeleri üyeleri, 28 Şubat mahkumlarının serbest bırakılması için Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde bir araya geldi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- İNSAN Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri, Adıyaman ve Malatya şubeleri üyeleri, 28 Şubat mahkumlarının serbest bırakılması için Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi önünde bir araya geldi. Cezaevi önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup adına açıklamalarda bulunan Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, aylardır 28 Şubat mazlumları, Sivas davası mahkumları ve haksız yere cezaevinde yatan tüm mahkumlar için özgürlük talebini dile getirdiklerini söyledi. Taş, brifingli ve paralel yargı kararlarının iptal edilmesini talep ettiklerini dile getirerek, "Af değil, tahliye ve yeniden yargılanma istiyoruz. Birçok Ramazan ayını ve bayramı içeride geçiren 28 Şubat mahkumları için yıllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişmiş ama mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ne yazık ki hiçbir şey değişmemiştir. Aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat'ın çaldığı hayatların hesabının sorulmamış olduğunu, 20 yılı aşan sürelerle cezaevinde tutulan 600'e yakın mahkum ve bu mahkumların aileleri için darbenin devam ettiğini haykırmak için buradayız. Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen şimdi çözülmesi gerekmektedir. Unutulmasın ki mazlumların ahı, bütün siyasi hesapları ve matematik hesaplarını alt üst edecek bir güce sahiptir. Kendilerini tutuklayanlar, tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve bu insanların ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereklerini yerine getirmek başta yargı, hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere herkesin üzerine düşen vazgeçilmez bir görevdir" diye konuştu. Açıklamanın ardından dua edildi.

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