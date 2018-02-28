“28 Şubat Manşetleri” Sergisi Açıldı

Artvin’de, AK Parti İl Başkanlığınca “28 Şubat Manşetleri” konulu sergi açıldı.

Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi sergi salonunda düzenlenen sergide çeşitli gazetelerin 28 Şubat sürecindeki manşetlerini yansıtan gazete sayfaları sergilendi.

AK Parti İl Başkanı Erkan Balta 28 Post Modern Darbesi’nin Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden birisi olduğunu söyledi. 28 Şubat’ın cuntacı zihniyetin 1960 ve 1980 askeri darbelerinden sonra bu millete yaşattığı en karanlık dönemlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Balta, “28 Şubat sürecini, milletimizin unutmaması lazım. O gün yaşananlardan ders almış olsaydık, devletin gerçek sahipleri bu konu üzerinde yeterince durmuş olsaydı, 15 Temmuz gibi bir faciayı yaşamamış olacaktık. Daha önceki darbeler asker içindeki cuntacıların darbesiydi. 28 Şubat askerle birlikte çeşitli sivil kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin ve basının ortak yaptığı bir darbeydi. Bu sergide bunun bir göstergesi” dedi.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de 28 Şubat sürecini yakinen yaşadığını ifade ederek “Medyanın gücü hayırda kullanıldığında 15 Temmuz Darbesi bastırıldı. Şerde kullanıldığında da 28 Şubat’ı yaşadık. Bu iki örneğin mukayese edilmesi gerekiyor. Medya işin bir tarafında ise o başarılı oluyor. Medya 28 Şubat’ta milletin karşısındaydı, ihtilali başardılar. Bugün Cumhurbaşkanımızın geleneksel medya ve sosyal medya üzerinden başlattığı 15 Temmuz sürecindeki mücadelesine medya destek oldu ve bugün 28 Şubat2ın yıl dönümünde o günleri unutmayalım diye mücadele ediyoruz. 15 Temmuz’da medyanın desteği olmasaydı, belki bugün bu sergiyi açamayacaktık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesinin kesilmesiyle serginin açılışı yapıldı.