28 Şubat Şans Topu sonuçları sorgula: Şans Topu bu haftayı es geçti! (MPİ 872. hafta Şans Topu sonucu)

Şans Topu çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 720 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Şans Topu sonuçları belli oldu. Heyecanla beklenen 28 Şubat Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta olan Genel Müdürlük binasında yapılan çekilişi vatandaşlar canlı yayını izleyerek takip ettiler. Fakat 872. haftasında Şans Topu elleri boş gönderdi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmadı. Bu haftayı es geçen Şans Topu yaklaşık 800 bin liralık ikramiyeyi haftaya devretti. İşte 28 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası...

Bu haftaki Şans Topu çekilişinde 1 milyon 841 bin 328 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 47 bin 794 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 584 bin 549 lira 1 kuruş aktarılacak.

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

871'inci haftanın numaraları: 9, 10, 15, 27, 31 + 3

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen kişinin kuponunu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 668 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 378 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 624 kişi 32 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 801 kişi 19 lira 15'er kuruş, 3 bilen 102 bin 295 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 73 bin 518 kişi 5 lira 70'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 237 bin 204 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 756 bin 97 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 169 bin 72 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 652 bin 138 lira 68 kuruş aktarıldı.