"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

DİYARBAKIR/BATMAN (AA) - Diyarbakır ve Batman'da bulunan bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin katılımıyla, 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi talebinde bulunuldu. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat mahpuslarına özgürlük", "Son 28 Şubat olsun", "28 Şubat yeter artık" yazılı pankartlar taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Üzeyir Yuva, brifingli ve paralel yargı kararlarının iptal edilmesi, 28 Şubat mahpuslarının serbest bırakılması ve dönem yargılamalarının yenilenmesi için bir kez daha bir araya geldiklerini söyledi.Konuyla ilgili bugüne kadar yaptıkları eylem, söyleşi, ziyaret ve farklı çevrelerden duyarlı insanların gayretleriyle dile getirilen taleplerin somut bir karşılık bulmadığını savunan Yuva, 28 Şubat süreci yargılamalarına meşru yargılama muamelesi yapılamaması gerektiğini, bu kararların devam ettirilmesinin bir izahı olmadığını belirtti.
Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen çözülmesi gerektiğini aktaran Yuva, şöyle konuştu:
"Kendilerini tutuklayanlar tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek, açıktır ki başta yargı, hükümet ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir. Diyarbakır İslami sivil toplum kuruluşları olarak brifingli yargılamaların kötü mirasını devralan mevcut mahkemeleri, iş yoğunluğu bahanesini bir tarafa atarak, gerekirse gecelerini gündüzlerine katarak bu sorunu çözmeye davet ediyoruz. Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak bunlardan hesap sorulmasını bekliyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."
Açıklamaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.
- Batman
MAZLUMDER Batman Şubesi tarafından Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde "28 Şubat mahpuslarına özgürlük" sloganı ile basın açıklaması gerçekleştirildi.
Katılımcılar, "FETÖ mağduru Yusufiler", "Babalar zindanda dede oldular", "Zulme sessiz kalmak zulümdür", "Bitsin artık zulüm", "Gecikmeden bekletmeden adalet", "Zindan bahadırlarına adalet" dövizleri taşıdı.
Basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Mardin Şubesi Başkanı Mahmut Yavuz, brifingli ve paralel yargı kararlarının iptal edilmesi, 28 Şubat mahpuslarının serbest bırakılması ve dönem yargılamalarının yenilenmesini istediklerini belirtti.
Yavuz, "Bu çelişkileri ortaya sermek, duymayan kulak, görmeyen göz, sızlamayan vicdan kalmasın, hiçbir mazeret ileri sürülemesin diye bir kez daha buradayız." diye konuştu.
28 Şubat sürecindeki çoğu yargı mensubunun darbe yapmaktan tutuklandığına dikkati çeken Yavuz, şunları dile getirdi:"28 Şubat hemen her çevre tarafından darbe olarak adlandırılıyorken; 28 Şubatçılardan bir kısmının darbeciliği mahkeme tarafından da tescil edilmiş ve onlara müebbet hapis cezası verilmişken; 28 Şubatçı hakim ve savcıların brifingli ya da paralel yargının elemanları olduğu tespit edilmiş ve kritik mahkemelerde görev yapanlar ya ihraç edilmiş ya da tutuklanmışken; örgütçülerin başka kişileri örgütçü diyerek soruşturduğu ve cezalandırdığı ortaya çıkmışken, 28 Şubat süreci yargılamalarına meşru yargılama muamelesi yapılamaz. Bırakın hukuku, mantık ilkelerine bile aykırı olan bu zulmün halen devam ettirilmesinin bir izahı yoktur."
AK Parti Batman Milletvekili adayı Mehmet Şat da açıklamaya katılarak destek verdi.
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