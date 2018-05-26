"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

DİYARBAKIR/BATMAN (AA) - Diyarbakır ve Batman'da bulunan bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin katılımıyla, 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi talebinde bulunuldu. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat mahpuslarına özgürlük", "Son 28 Şubat olsun", "28 Şubat yeter artık" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Üzeyir Yuva, brifingli ve paralel yargı kararlarının iptal edilmesi, 28 Şubat mahpuslarının serbest bırakılması ve dönem yargılamalarının yenilenmesi için bir kez daha bir araya geldiklerini söyledi.Konuyla ilgili bugüne kadar yaptıkları eylem, söyleşi, ziyaret ve farklı çevrelerden duyarlı insanların gayretleriyle dile getirilen taleplerin somut bir karşılık bulmadığını savunan Yuva, 28 Şubat süreci yargılamalarına meşru yargılama muamelesi yapılamaması gerektiğini, bu kararların devam ettirilmesinin bir izahı olmadığını belirtti.

Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen çözülmesi gerektiğini aktaran Yuva, şöyle konuştu:

"Kendilerini tutuklayanlar tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek, açıktır ki başta yargı, hükümet ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir. Diyarbakır İslami sivil toplum kuruluşları olarak brifingli yargılamaların kötü mirasını devralan mevcut mahkemeleri, iş yoğunluğu bahanesini bir tarafa atarak, gerekirse gecelerini gündüzlerine katarak bu sorunu çözmeye davet ediyoruz. Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak bunlardan hesap sorulmasını bekliyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." Açıklamaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.