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"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:02 | Son Güncelleme

MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal: - "28 Şubat mahpusları kimseden af talebinde bulunmuyor. Onlar gayrimeşru mahkeme kararlarıyla tıkıldıkları cezaevlerinden bırakılmak ve yeniden yargılanmak istiyorlar"

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Kaya Kartal, "28 Şubat mahpusları kimseden af talebinde bulunmuyor. Onlar gayrimeşru mahkeme kararlarıyla tıkıldıkları cezaevlerinden bırakılmak ve yeniden yargılanmak istiyorlar." dedi.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen MAZLUMDER üyeleri, "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat son olsun" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Genel Sekreteri Kartal, 28 Şubat mağdurlarının durumuna dikkati çekmek için defalarca toplandıklarını ama dikkate alınmadıklarını söyledi.

Kartal, "28 Şubat'ın yargısı" ile "paralel yargı" süreçlerinde her ideolojiden binlerce insanın sanık sandalyesine oturtulduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bu insanlar torba dosyalara dahil edilerek haberdar bile olmadıkları sözde eylemlerin sözde failleri yapılarak devletin faili meçhul sicili temizlenmeye çalışılmış ve tıkıldıkları cezaevlerinde unutulmaya terk edilmişlerdir. Bu zulme, 'dur' demek için konuştuk, konuşacağız, bağırdık, bağıracağız. 28 Şubat'ın brifingli yargısının ve bu yargının tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının hukuksuz kararları ile devlete karşı suç işlediği iddiası ile 20 yılı aşkın süredir cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpusları kimseden af talebinde bulunmuyor. Onlar gayrimeşru mahkeme kararlarıyla tıkıldıkları cezaevlerinden bırakılmak ve yeniden yargılanmak istiyorlar. Defalarca vurguladığımız üzere kendilerini tutuklayanlar tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek, açıktır ki başta yargı, iktidar ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir."

MAZLUMDER Genel Sekreteri Kartal, 28 Şubat hükümlülerinin kurban bayramını aileleriyle birlikte geçirmelerini beklediklerini belirterek, bunun için herkesin bahaneleri ve korkuları bir tarafa bırakarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasına, Mustazaflar Cemiyeti, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), Öze Dönüş ve Köklü Değişim hareketi de destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mazlumder 28 Şubat Mağdurları

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