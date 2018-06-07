"28 Şubat sürecinde mesleki eğitime büyük darbe vuruldu"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "28 Şubat sürecinde mesleki eğitime büyük bir darbe vuruldu. Kesintisiz eğitim adı altında Türkiye'nin geleceğiyle oynandı. Gençlerimizin geleceğiyle oynandı." dedi.
Yılmaz, Gözer köyünde yaptırılan 16 derslikli Bingöl Merkez Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışında yaptığı konuşmada, meslek liselerinin önemine değindi.
Konuşmasının başında okula adı verilen şehit Zafer Kurt’un şahsında bütün şehitlere rahmet dileyen Yılmaz, şehitlerin emaneti olan ülkenin huzur içinde gelişmeye devam ettiğini söyleyerek şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını vurguladı.
Şehitlerin emanetine sahip çıkma anlamında en önemli işlerden birinin eğitim ve insana yapılan yatırım olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehitlerimiz bu ülkeyi bizlere emanet bıraktılar ama ülkeyi ihya edecek olan, ileriye götürecek olan, birtakım şer odaklarının ülkemiz üzerindeki oyunlarını boşa çıkaracak olan yine yetişmiş insanımızdır. Biz gençlerimizi bir taraftan teknik anlamda diğer taraftan da değerler eğitimi anlamında iyi bir şekilde yetiştirebilirsek, geleceği iyi hazırlarsak, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara da en güzel, en güçlü cevabı vermiş olacağız."
AK Parti hükümetlerinin eğitime büyük önem verdiklerini anlatan Yılmaz, kız ve erkek çocuklarıyla bütün toplumun fırsat eşitliğinden faydalanması için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirtti.
Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:
“Türkiye’de bir çocuk nerede doğuyor oluyorsa olsun, ister en batıda ister en doğuda, ister en kuzeyde ister en güneyde. Bizim hükümet olarak görevimiz o çocuğumuza eğitimde fırsat eşitliği sunmaktır. Fırsatı verdiğiniz insanlardan kimi bu fırsatları değerlendirebilir kimi de değerlendiremez ayrı bir şey. O kişinin çalışmasına kalmış bir mesele. Ama bize düşen görev bu ortamı sağlamak, bu fırsatı vermektir.”
Son 16 yılda Bingöl'de 208 okul, bin 371 yeni derslik, 8 spor salonu, 34 pansiyon, 86 lojman yapıldığını aktaran Yılmaz, ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 36’dan 20’ye düştüğünü, bunun Avrupa Birliği’nin standardı ve Türkiye ortalamasının ötesinde olduğunu kaydetti.
Yılmaz, eğitimin kesintisiz 12 yıla çıkarılmasına rağmen derslik başına düşen öğrenci sayılarının düştüğüne işaret ederek şöyle konuştu:
"AK Parti döneminde öğrencilerimize 11 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttık. Eskiden aileler okullar açılınca ders kitabı peşine düşerlerdi. Maddi külfeti bir yana bir sürü zaman harcarlardı. Şimdi çocuk okula gittiğinde hemen masasının üstünde kitaplarını buluyor."
"28 Şubat sürecinde mesleki eğitime büyük bir darbe vuruldu"
Türkiye'nin en büyük kaynağının coğrafyası, insanları ve özellikle de genç nüfusu olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:
"Avrupa'da yaş ortalaması 45’leri buldu. Türkiye’de hala 31-32 civarındayız. Dolayısıyla biz bu serveti, dinamik nüfusu iyi yetiştirirsek, geleceğe iyi hazırlarsak, ülkemizin kalkınması ve refahının artması adına da en büyük işi başarmış oluruz. Özellikle 28 Şubat sürecinde mesleki eğitime büyük bir darbe vuruldu. Kesintisiz eğitim adı altında Türkiye'nin geleceğiyle oynandı. Gençlerimizin geleceğiyle oynandı. Bu işin arkasındaki akıl Türkiye'nin kalkınmasına gelişmesine darbe vurmak için bunları yaptı. Bu uzun sürmedi. 2002’den sonraki dönemde eğitim alanına büyük yatırımlar yaptık. Genel eğitime büyük önem verirken, üniversite, derslik ve öğretmen sayılarını artırırken, bir taraftan da mesleki eğitimi yeniden ihya ettik."
Açılışa, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti milletvekili adayları Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile diğer yetkililer katıldı.
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