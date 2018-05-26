"28 Şubat tutukluları serbest bırakılsın" talebi

Bolu F Tipi Cezaevi önünde toplanan grup, "28 Şubat tutukluları serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından Bolu F Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması düzenlendi.

MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Ali Öner ile açıklamaya destek veren sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve üyeleri, mahkumların avukatları ve mahkum yakınları, "Müslüman tutsaklar yalnız değildir" sloganı attı.

Burada grup adına açıklama yapan Öner, 28 Şubat sürecinin Türkiye'de unutulduğunu, unutulmaya yüz tuttuğunu ifade ederek, "O dönemde birçok genç beden yargı sonucunda gözaltına alındılar. Karakollarda ciddi işkencelerden geçirildiler. İşlemedikleri suçlardan dolayı mahkum edildiler." diye konuştu.

Öner, içeride bulunan her bir mahkumun çeyrek asırlık bir ömrünün dört duvar arasında gittiğine değindi.

MAZLUMDER olarak başlattıkları bu eylemi her ayın 28'inde unutturmama adına devam ettireceklerini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Bu genç bedenlerin artık yaşlanmaya yüz tutan bu yüzleri bir an önce tekrar yargılanmak üzere serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Geç kalan adaletin adalet olmadığını dillendiriyoruz. Devlet yetkililerinden bir an önce bu meseleye eğilmelerini talep ediyoruz. Bunun daha fazla sürdürülmemesi gerekiyor. Bu zulüm devam ettirilmemelidir. Zulüm ile abat olunmaz. Zulümle bir yere kadar gelinebilinir. Biz bu kardeşlerimizin artık görmezlikten gelinmemesini dillendiriyoruz. Bu kardeşlerimiz yeniden yargılansın. Yargı en azından adil olduğunu göstersin. 28 Şubat sürecinin bittiğini hepimize göstersin."

Konuşmanın ardından cezaevinde bulunan mahkumları ziyaret eden avukatlar, mahkumların düşüncelerini bekleyenlere aktardı.

Daha sonra bekleyen kalabalık cezaevi önünde iftar yaptı.

