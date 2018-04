- "28 Şubat'ı hafife almayın"

DENİZLİ (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Şubat davasının belli mahkumiyetlerle sonuçlandığını ama yüreklerin henüz rahatlamadığını bildirdi.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Denizli Şubesi'nce Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin artık narkoz etkisinden çıktığını, düne ilişkin yaşananlardan sıyrıldığını ve olup bitenin farkına vardığını, Fırat Kalkanı'yla emperyalizmin şah damarını keserken Zeytin Dalı Harekatı'yla küresel terörü süpürme hamlesi yaptığını" söyledi.

Bugün coğrafyada yaşananları anlamak için bir asır öncesine gitmek gerektiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"İsviçre'nin Basel şehrinde Yahudi kongresinin ne anlama geldiğini bilmeyen adam, 100 yıl içinde bu coğrafyada yaşananları da anlamaz, magazin gibi takip eder sadece. Biri biter bir başkasına kilitlenir. Basel'de toplanan dünyada imkan sahibi Yahudilerin 'Biz Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kuracağız.' diye yemin etmesi... '50 yıl sonra kuracağız, 100 yıl sonra ise vadedilen topraklara Nil ve Fırat arasına ulaşacağız.' diyerek bir stratejik plan yola koyması, gözden kaçırılırsa birinci nokta gözden kaçırılmış demektir. Ondan sonra olup bitenler ve bugünkü yaşananlar çok fazla anlamlandırılamaz. 'Kudüs'ü başkent ilan edeceğiz, Mescid-i Aksa'yı yıkacağız, Siyon mabedini yapacağız.' Onun için İsrail bayrağının üstünde mavi bir çizgi, altında mavi bir çizgi, ortada bir siyon yıldızı vardır, Nil ve Fırat arası. Bu coğrafyada emperyal planlar bitmez, Siyonizm boş durmaz. 'Her şeyi siyonizmden bilmeyin, her taşın altında siyonist aramayın ama her taşın altını siyonist hesap eder ve boş bırakmaz.' diyen Erbakan Hoca, bu coğrafyada olup biteni anlamlandırırken keyfine konuşmamış demek ki. Yaşadığımız olay bu."