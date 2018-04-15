HABER

"28 Şubat'ı hafife almayın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 00:06 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: - "(28 Şubat davası) Belli mahkumiyetlerle sonuçlandı ama yürekler henüz rahatlamadı. Nerede sivil çete, nerede karargah medyası tetikçiler, nerede milletin inancıyla, değerleriyle dalga geçenler?"

DENİZLİ (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Şubat davasının belli mahkumiyetlerle sonuçlandığını ama yüreklerin henüz rahatlamadığını bildirdi.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Denizli Şubesi'nce Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin artık narkoz etkisinden çıktığını, düne ilişkin yaşananlardan sıyrıldığını ve olup bitenin farkına vardığını, Fırat Kalkanı'yla emperyalizmin şah damarını keserken Zeytin Dalı Harekatı'yla küresel terörü süpürme hamlesi yaptığını" söyledi.

Bugün coğrafyada yaşananları anlamak için bir asır öncesine gitmek gerektiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"İsviçre'nin Basel şehrinde Yahudi kongresinin ne anlama geldiğini bilmeyen adam, 100 yıl içinde bu coğrafyada yaşananları da anlamaz, magazin gibi takip eder sadece. Biri biter bir başkasına kilitlenir. Basel'de toplanan dünyada imkan sahibi Yahudilerin 'Biz Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kuracağız.' diye yemin etmesi... '50 yıl sonra kuracağız, 100 yıl sonra ise vadedilen topraklara Nil ve Fırat arasına ulaşacağız.' diyerek bir stratejik plan yola koyması, gözden kaçırılırsa birinci nokta gözden kaçırılmış demektir. Ondan sonra olup bitenler ve bugünkü yaşananlar çok fazla anlamlandırılamaz. 'Kudüs'ü başkent ilan edeceğiz, Mescid-i Aksa'yı yıkacağız, Siyon mabedini yapacağız.' Onun için İsrail bayrağının üstünde mavi bir çizgi, altında mavi bir çizgi, ortada bir siyon yıldızı vardır, Nil ve Fırat arası. Bu coğrafyada emperyal planlar bitmez, Siyonizm boş durmaz. 'Her şeyi siyonizmden bilmeyin, her taşın altında siyonist aramayın ama her taşın altını siyonist hesap eder ve boş bırakmaz.' diyen Erbakan Hoca, bu coğrafyada olup biteni anlamlandırırken keyfine konuşmamış demek ki. Yaşadığımız olay bu."

Müfredata ilişkin Türkiye'deki en kapsamlı raporu, iki yıl önce 50 akademisyen ve 400 öğretmenle hazırladıkları rapor kamuoyuna açıklanmadan önce ABD Büyükelçiliği yetkililerinin içeriğini öğrenmek için iki kez kendisiyle görüştüğünü aktaran Yalçın "Müfredat programı açıklandı, tartışma başladı, evrim teorisi, cihat kavramı... Cihat kavramı önemli. İslam dünyasını cihat kavramının yanlış yorumlanması ya da örgün müfredat içerisinde öğretilmemesinden kaynaklı olarak savuruyorlar ve El-Kaide, DEAŞ gibi yapılar bunun üzerinden şekillendiriliyorlar." dedi.

- "28 Şubat'ı hafife almayın"

Yalçın Memur-Sen'in 26 yıllık geçmişinde başlarını öne eğdirecek hiçbir leke bulunmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu ülkede soldaki sendikalar 12 Mart muhtırasında muhtıracıları destekleyen bildiri yayınladılar. Sağdakiler 12 Eylül darbe hükümetine bakan verdi ve 'Sadece oraya üye olabilirsiniz.' diye Kenan Evren talimat verdi. Diğer sendikalar nasibini aldı. 28 Şubat'ta örgütlü yapıların 5'i birden sokağa çekildi ve bir hükümet onun üzerinden yıkıldı. 28 Şubat hadisesini hafife almayın. Dava uzun süredir devam ediyordu. Dün belli mahkumiyetlerle sonuçlandı ama yürekler henüz rahatlamadı. Nerede sivil çete, nerede karargah medyası tetikçiler? Nerede milletin inancıyla, değerleriyle dalga geçenler, nerede şubat soğuğunda boncuk boncuk ter döktüren sivil ayaklar, nerede gazeteci kılıklı tetikçiler?"

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
Alman generalden olay yaratacak sözler!Alman generalden olay yaratacak sözler!
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim memur Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye'de yeni patlama sesleri

Suriye'de yeni patlama sesleri

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı

Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.