28 Şubat'ın yıl dönümü

Geçmişte başörtüsü takmanın suç sayıldığını ve şimdi ilkokul birinci sınıftaki kızının başörtülü bir öğretmeni olmasına şükrettiğini dile getiren Şekerci, "Direnişte bulunan herkesten Allah razı olsun. Ancak 28 Şubat süreci hapishanelerde halen devam ediyor. 500'ü aşkın Müslüman kardeşimiz hala içeride. Karanlık bir süreçte mahkum edilip ağır ceza aldılar. O kardeşlerimizden bir kısmı 18 yaşında, hayatının baharında hapse girdi. Yetişkin insan oldular ama halen hapisteler. Zor şartlar altında mahkumiyet yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Şekerci, MGK kararları üzerinden 21 yıl geçtiğini, mağduriyetlerle ilgilenmek, tutum takınmak konusunda her yıl gösteri yaptıklarını ve 28 Şubat mağduriyetlerinin önemli bir kısmının giderildiğini, hafifletildiğini söyledi.

"Müslüman tutsaklara özgürlük" ve "Darbeciler dışarıda, Müslümanlar içeride" sloganları da atan gruptakiler adına açıklamayı Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Şekerci yaptı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan dernek üyeleri, "28 Şubat darbecileri tutuksuz yargılanıyor. Mağdur ettikleri Müslüman tutsaklar yıllardır zindanda. Bu nasıl hukuk, nasıl adalet?" ,"28 Şubat'ın brifingli yargı kararlarıyla hapsedilen Müslüman mahkumlara özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

İSTANBUL (AA) - Özgür-Der üyesi bir grup, 28 Şubat sürecinde mahkum edilen kişiler için yeniden yargılama talebiyle basın açıklaması yaptı.

28 Şubat mağduru mahkumların af istemediklerini, yeniden yargılanmayı talep ettiklerini anlatan Şekerci, "Vicdani ve ahlaki bir taleptir bu. Hükümetin bu talebi yerine getirmesini istiyoruz. 28 Şubat'ı gerçekleştirenler yargılanıyor ama onların yargıladıkları halen yargılanamıyor. Ailelerinin beklentileri, umutları var ve bu beklentiler boşa çıkmasın istiyoruz. Bu sorun çözüme kavuşuncaya hep canlı tutacağız." diye konuştu.

Avukat Mehmet Alagöz de siyasi mahkumların 20 yılı aşkın süredir cezaevinde olduğunu, bu insanların problemlerinin çözülmesi gerektiğini söyledi.

Alagöz, hak ihlali ile ilgili başvuru yolunu kapatan yasal engelin kaldırılması gerektiğini ve bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiklerini de anlatarak, 28 Şubat mahkumlarının af değil özgürlük istediklerine vurgu yaptı.