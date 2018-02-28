28 Şubat'ın yıl dönümü

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, "15 Temmuz darbe girişiminde açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine noktayı koymuştur. AK Parti olarak bu kararlığımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz." dedi.
Kılıç, 28 Şubat sürecinin yıl dönümüne ilişkin partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat'ta Türkiye'nin "post modern" bir darbeye muhatap olduğunu hatırlattı.
28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümü vesilesiyle tüm darbeleri bir kez daha şiddet ve nefretle kınadıklarını belirten Kılıç, "Darbe, bir insanlık suçudur. Zira darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük." diye konuştu.
Kılıç, darbeciler tarafından başbakan ve bakanların hükümetten uzaklaştırıldığını, partilerin kapatıldığını, Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete, demokrasiye ve insan haklarına "balans ayarı" yapıldığını dile getirerek, bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla siyasilerin hizaya çekilip, hükümet yönetiminin vesayet odaklarına teslim edildiğini aktardı.
15 Temmuz darbe girişiminde açıkça ortaya konulduğu üzere hükümet ve milletin darbeler tarihine noktayı koyduğunu vurgulayan Kılıç, "AK Parti olarak bu kararlığımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurum, kuruluş ve bireylerce kabul görmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.
- "28 Şubat cuntacılarından hesap sorulmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz"
Öte yandan, AK Parti Kadın Kolları tarafından Adapazarı Kültür Merkezi önünde 28 Şubat'ın yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması yapıldı.
Grup adına konuşan AK Parti Sakarya Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, bin yıl sürmesi tasarlanan, binlerce insanı zindanlarda çürüten, on binlercesini işsiz bırakan, milletin evlatlarını birbirine düşürmek için çalışma grupları kurup, kaos ve iç savaş tasarlayan darbecilerin, bunları yaparken de milletin cebinden milyarlarca dolar parayı buharlaştırarak ülkede adeta bir terör havası estirdiğini söyledi.
Milletin 28 Şubat darbesine en güzel cevabı AK Parti'yi iktidara getirmesi olduğunu belirten Hatipoğlu, "AK Parti Kadın Kolları olarak, 28 Şubat cuntacılarından hesap sorulmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.
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