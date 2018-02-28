28 Şubat'ın yıl dönümü

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, "15 Temmuz darbe girişiminde açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine noktayı koymuştur. AK Parti olarak bu kararlığımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz." dedi.

Kılıç, 28 Şubat sürecinin yıl dönümüne ilişkin partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat'ta Türkiye'nin "post modern" bir darbeye muhatap olduğunu hatırlattı.

28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümü vesilesiyle tüm darbeleri bir kez daha şiddet ve nefretle kınadıklarını belirten Kılıç, "Darbe, bir insanlık suçudur. Zira darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük." diye konuştu.

Kılıç, darbeciler tarafından başbakan ve bakanların hükümetten uzaklaştırıldığını, partilerin kapatıldığını, Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete, demokrasiye ve insan haklarına "balans ayarı" yapıldığını dile getirerek, bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla siyasilerin hizaya çekilip, hükümet yönetiminin vesayet odaklarına teslim edildiğini aktardı.