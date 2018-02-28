AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri, 28 Şubat’ın yıl dönümü dolayısıyla insan hakları ve demokrasiye gölge düşüren her türlü girişim ve oluşumu kınadı.

Platform sözcüsü Ahmet Balı, PTT önünde düzenlenen basın açıklamasında, 28 Şubat 1997’de milletin seçtiği hükümete karşı o dönemin zalimleri ve cuntacıları tarafından bir zulüm furyasının başlatıldığını söyledi.

Balı, dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, "irtica ile mücadele" adı altında adalete, insan haklarına ve özgürlüklere aykırı kararlar alındığını belirterek, şöyle konuştu:

“Hükümete yapılan dayatmalarla dönemin Başbakanı istifa ettirilmiş, kesintisiz 8 yıllık eğitim oyunuyla Kur'an kursları ve imam hatiplerin orta kısımları kapatılmıştır. Katsayı uygulamasıyla üniversite sınavlarında ayrımcılık yapılmış, başta imam hatipler olmak üzere tüm meslek liselerinin üniversitelere girmeleri adeta imkansız hale getirilmiştir. Üniversitelere ikna odaları kurularak baş örtülü öğrencilere fiziki ve psikolojik baskılar uygulanmıştır. İş adamlarının boyunlarına yeşil sermaye yaftası asılmış ve Batı Çalışma Grubu tarafından kamu kuruluşları, askeri kurumlar, okullar, vakıf ve dernekler kıskaca alınmıştır.”