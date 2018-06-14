''28 Şubat'ta hepimizi fişlediler''

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekonomik krizlerle siyasi krizlerle aynı zamanda yüksek faizlerle terörle anarşiyle ve bütün bunlarla birlikte terbiye edilmeye çalışılan, kendi kabuğunu kırmaması için çaba sarf edilen bir millet, bugün kabuğunu kırarak dünyaya kendi gücünün ne olduğunu, medeniyetinin kendisine ne emanet ettiğini ifade etmek istiyor." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda Kastamonulularla sahurda bir araya gelen Soylu, yıllardan beri bu milletin üzerinde oyunlar oynandığını ancak başarılı olunamadığını söyledi.

Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği bir tutkunluk olduğunu anlatan Soylu, "15 Temmuz'dan önce gençlerimizle ilgili bize bir soru sorsalar genel olarak herkes şöyle söyler: 'Bu gençler ne tarafa gidiyor bilmiyoruz' derler. Ama 15 Temmuz gecesi, o gençlerin kahramanlıklarını hep birlikte gördük. Bir şeyi unutmuşuz aslında. Bu ülkede beş vakit ezanın okunduğunu unutmuşuzdur. O ezanın, gençlerimizi hangi iklime taşıdığını unutmuşuzdur. Annelerin, babaların onlara öğrettikleri, öğretmenlerin öğrettiklerini unutmuşuzdur. Biz böyle bir milletiz. Onun için üst üste darbeler yedik. Ekonomik krizlerle siyasi krizlerle aynı zamanda yüksek faizlerle terörle anarşiyle ve bütün bunlarla birlikte terbiye edilmeye çalışılan, kendi kabuğunu kırmaması için çaba sarf edilen bir millet, Allahımıza çok şükürler olsun ki bugün kabuğunu kırarak dünyaya kendi gücünün ne olduğunu, medeniyetinin kendisine ne emanet ettiğini ifade etmek istiyor." diye konuştu.