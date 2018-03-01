"28 Şubat'ta mesleki eğitim katledildi"

Demirci, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 80 milyon insanı, 81 ili, devasa coğrafyası, tarihi, geleneğiyle, sadece bu ülkenin değil ezilen, mağdur edilen coğrafyalar açısından da ümit vesilesi olduğunu, bunu her akşam ekranlarda izledikleriyle hissedebildiklerini aktardı.

Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilçe milli eğitim müdürleri ve okul idarecilerinin katılımıyla düzenlenen il değerlendirme toplantısına katılan Demirci, burada yaptığı konuşmada, derin bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçerek okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alan Demirci ve beraberindekiler, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle toplantı yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ile Van'a gelen Demirci, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, "28 Şubat süreciyle beraber her sektöre balans ayarı yapıldı ama mesleki eğitim katledildi. Bunu biz yeni yeni hissetmeye başladık." dedi.

Devletin büyüklüğünün ekonomik büyüklüğüyle de ilgili olduğuna dikkati çeken Demirci, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyanın insanlarıyız. Coğrafya, son 40 yıldır terör denen illeti yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti milletiyle ayakta, yürüyor ama koşamıyor. Bunun birtakım nedenleri var. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu toplumun mayasıyız. Bu toplum içinde bürokratik makamlarda olan insanlar içinde en çok sorumluluğu olan bizleriz. Bu şuurla bizim işgal ettiğimiz makamların hakkını vermek için gecemizi gündüzümüze katmalıyız. Biz sonsuz bir sorumluluğun altında olan bir camiayız. Toplumumuz bizden çocuklarına eğitim, ahlak, görgü vermemizi istiyor. Beklentiler, sorumluluklar sonsuz ama imkanlar sınırlı. Bununla iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen diğer kamu kurumlarıyla kıyaslanmayacak seviyede iyiyiz. Biz kamu kurumları içinde iyiyiz. Kendimizi kıyas dahi etmiyoruz ama daha çok kenetlenmeliyiz."

Mesleki eğitimle ilgili bir hassasiyetlerinin bulunduğunu, bütün milli eğitim bürokrasisinin katkısıyla son iki yıl içinde çok nitelikli ivme kazandıklarını vurgulayan Demirci, mesleki eğitimin başının son 20 yıldır dik olmadığını aktardı.