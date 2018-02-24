Erzurum'da, Aziziye Belediyesince "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbeler ve Demokrasi Mücadelesi" konferansı düzenlendi.
Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde, 28 Şubat süreci ve sivil halk hareketi olan 15 Temmuz'u doğru anlayıp bu mücadeleyi sürdürmek için organize edilen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Konferansta konuşan siyasetçi Savcı Sayan, "Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kara kaşına, kara gözüne sebep sevmiyoruz. Bu ülke için yerli ve milli ise ülkenin çıkarlarını gözetiyor namusunu, onurunu ve şerefini diğer devletlere karşı koruyorsa, Abdülhamit'in torunu olduğunu unutmuyorsa hangi partiye mensup olursa olsun benim gözümde büyük ve onurlu adamdır. Erdoğan'ı uzun boylu yakışıklı diye değil bayrağa, ezana, milletin onuruna, şerefine peşkeş çektirmediği için destekliyoruz." dedi.
Erdoğan'ın gitmesini isteyen güçlerin olduğuna işaret eden Sayan, "28 Şubat'ta rahmetli Erbakan'a da neler çektirdiler." ifadesini kullandı.
- "O fırıldakları çeviren FETÖ şeytanıymış"
Sayan, FETÖ'ye tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"28 Şubat sürecinde CHP'de ilçe başkanlığı yaptığım zaman istifa ettim ve Refah Partisi'ne geçmek istedim. Genel merkezleri, milletvekilleri istemesine rağmen yerel siyasetçiler bırakmadı, zannettiler ki sandalyelerinde gözüm var. Bırakın sandalye sizin olsun ülke, inanç elden gidiyor, kızlar başörtüsü yüzünden okula gidemiyor, ben de sizinle aynı cephede savaşayım dedim ancak bırakmadılar. Zalimliği, zulmü gördüm. Daha sonra anladık ki o fırıldakları çeviren FETÖ şeytanıymış. Çünkü oradan rant elde etmiş ve insanları kamplaştırmış."
28 Şubat sürecinde FETÖ'nün çok etkili olduğunu anlatan Sayan, "Eğer o şeytan olmasaydı bugün Erbakan, Erdoğan'dan bile büyük liderdi. Çünkü bu adam bizim yaptıklarımızı 30 sene önceden hayal etmiş yerli ve milli bir adamdı. Erbakan, ağır sanayi, top, tüfek bunların hepsini yapmaya çalışan önemli liderdi. Onu Amerika güdümündeki FETÖ şeytanı durdurdu. 1999'da Apo'yu bize verdiler ve FETÖ'yü aldılar. Çünkü Apo ile yeni bir film başlattılar ve onu da orada Türkiye'ye karşı eğittiler." dedi.
- "Erdoğan ve Bahçeli'ye sahip çıkmazsak yarın daha fazla ağlayacağız"
Sayan, "Eğer biz geçmişte Menderes'e, Erbakan'a sahip çıkıp 28 Şubatlara teslim olmasaydık bu kadar ağlamazdık. Bugün de Erdoğan ve Bahçeli gibi yerli ve milli liderlere sahip çıkmazsak yarın çok daha fazla ağlayacağız. Torunlarımız belki Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet göremeyecek." diye konuştu.
Gazeteci-sunucu Erkan Tan ise bütün darbelerin arkasında batı devletlerinin olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"28 Şubat, 15 Temmuz, 12 Eylül ve 27 Mayıs iş adamı, gazeteci, bilim adamı ve siyasetçi görünümlü kişi ve kurumlar tarafından yapıldı ve bunların arkasında da hep batı oldu. Çünkü bağımsız, güçlenen ve Müslüman hassasiyetlerle davranan Türkiye'yi yok etmek istiyorlar. Böyle devlet oldukça onlar sizin yönetiminizi ele geçirerek işgal etmek istiyorlar."
Tan, darbe girişimine değinerek, "15 Temmuz'u da yapan buz gibi Amerika'dır, NATO'dur, CIA'dır ve birçok batılı devlettir. Bu alçak FETÖ'nün kendisi de adamları da oralarda batının koynunda. Çünkü onlar İslamiyet'e hizmet ediyoruz yalanıyla Hristiyan haçlılara, Yahudi siyonistlere köpeklik yapmışlar." değerlendirmesinde bulundu.
Tarkan Zengin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansa AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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