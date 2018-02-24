Erzurum'da, Aziziye Belediyesince "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbeler ve Demokrasi Mücadelesi" konferansı düzenlendi. Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde, 28 Şubat süreci ve sivil halk hareketi olan 15 Temmuz'u doğru anlayıp bu mücadeleyi sürdürmek için organize edilen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Konferansta konuşan siyasetçi Savcı Sayan, "Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kara kaşına, kara gözüne sebep sevmiyoruz. Bu ülke için yerli ve milli ise ülkenin çıkarlarını gözetiyor namusunu, onurunu ve şerefini diğer devletlere karşı koruyorsa, Abdülhamit'in torunu olduğunu unutmuyorsa hangi partiye mensup olursa olsun benim gözümde büyük ve onurlu adamdır. Erdoğan'ı uzun boylu yakışıklı diye değil bayrağa, ezana, milletin onuruna, şerefine peşkeş çektirmediği için destekliyoruz." dedi. Erdoğan'ın gitmesini isteyen güçlerin olduğuna işaret eden Sayan, "28 Şubat'ta rahmetli Erbakan'a da neler çektirdiler." ifadesini kullandı. - "O fırıldakları çeviren FETÖ şeytanıymış"

Sayan, FETÖ'ye tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü: "28 Şubat sürecinde CHP'de ilçe başkanlığı yaptığım zaman istifa ettim ve Refah Partisi'ne geçmek istedim. Genel merkezleri, milletvekilleri istemesine rağmen yerel siyasetçiler bırakmadı, zannettiler ki sandalyelerinde gözüm var. Bırakın sandalye sizin olsun ülke, inanç elden gidiyor, kızlar başörtüsü yüzünden okula gidemiyor, ben de sizinle aynı cephede savaşayım dedim ancak bırakmadılar. Zalimliği, zulmü gördüm. Daha sonra anladık ki o fırıldakları çeviren FETÖ şeytanıymış. Çünkü oradan rant elde etmiş ve insanları kamplaştırmış." 28 Şubat sürecinde FETÖ'nün çok etkili olduğunu anlatan Sayan, "Eğer o şeytan olmasaydı bugün Erbakan, Erdoğan'dan bile büyük liderdi. Çünkü bu adam bizim yaptıklarımızı 30 sene önceden hayal etmiş yerli ve milli bir adamdı. Erbakan, ağır sanayi, top, tüfek bunların hepsini yapmaya çalışan önemli liderdi. Onu Amerika güdümündeki FETÖ şeytanı durdurdu. 1999'da Apo'yu bize verdiler ve FETÖ'yü aldılar. Çünkü Apo ile yeni bir film başlattılar ve onu da orada Türkiye'ye karşı eğittiler." dedi.