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28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:08 | Son Güncelleme

Akçaabat Belediyesi tarafından organize edilen festival, Hıdırnebi Yayla Şenliği ve kortej yürüyüşüyle başladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen "Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı.

Akçaabat Belediyesince organize edilen, yerli ve yabancı halk oyunları topluluklarının sahne alacağı festivalin açılışı, Hıdırnebi Yayla Şenliği ile yapıldı. Şenliğe bölgeye has kıyafetleriyle katılanlar, soğuk havaya aldırış etmeden horon oynadı.

Yöreye özgü ürünlerin de tanıtıldığı ve satışının yapıldığı şenlik alanında, katılımcılar bol bol fotoğraf çektirdi.

Festivalin kortej yürüyüşü ise Ağanoğlu İlkokulu ile Sahil Parkı güzergahında yapıldı.

Yürüyüşe, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, daire amirleri ve yöresel kıyafetleriyle vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu festival kapsamında yöresel sanatçılar da sahne alacak.

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