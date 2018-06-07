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28 yaşında başladığı üniversiteden 71 yaşında mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

Antalya'da 28 yaşında başladığı üniversiteye 67 yaşında dönen Hasan Ünlü, 71 yaşında kep atmayı başardı - İki çocuk, üç torun sahibi Ünlü: - "Torunum da üniversitede öğrenim görüyor. Ona 'Antalya'ya gel aynı üniversiteden mezun olalım' diye takıldım. Oğlum da benim üniversiteyi başladığımı görünce 'Sen bu yaşta okuyorsan ben de doktora yaparım' diyerek doktoraya başladı" - "Bu ülkeyi seviyorsak, hangi yaşta olduğumuza bakmadan mutlaka çalışmalı ve üretmeliyiz. 'Ben emekliyim' diye yan gelip yatmak, bir köşede ölümü beklemek doğru değil. Hangi yaşta olduğumuza bakmadan mutlaka çalışmalı, bu ülke için üretmeliyiz"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yaşayan 71 yaşındaki Hasan Ünlü, 43 yıl önce yarıda bıraktığı fen fakültesi biyoloji bölümüne 4 yıl önce döndü ve mezun olmayı başardı.

Hasan Ünlü, 1974 yılında Sağlık Bakanlığında devlet memuru olarak görev yaparken Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü kazandı. O dönem Burdur'da çalışan Ünlü, tayinini Ankara'ya çıkartamaması nedeniyle üniversite öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Bir süre sonra memurluğu da bırakarak ticarete atılan ve emekli olan Ünlü, yıllar sonra af çıkmasıyla fakültesine döndü. Yatay geçişle Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğrenim görmeye başlayan Ünlü, üniversiteyi 4 yılda bitirerek hayalini kurduğu cüppeyi giyip kep fırlattı.

Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye ilk başladığı günlerde öğrencilerinin kendisini öğretim üyesi sandığını söyledi. Sınıf arkadaşlarının 18 ila 24 yaş grubunda olduğuna dikkati çeken Ünlü, onlarla zaman geçirdikçe gençleri anlamaya başladığını söyledi.

- "Yüksek lisans yapmak istiyorum"

Ders aralarında öğrencilerle kantinde, sınıfta sohbet ettiğini ve bazı sosyal etkinliklere katıldığını anlatan Ünlü, "Öğrencilerle çok kısa sürede ağabey kardeş ilişkisi kurduk. Bana 'Bu yaşta niye eğitim görüyorsun. Bak emeklisin, evinde dinlen' diye soruyorlardı. Ben de öğrenmenin yaşının olmadığını belirtiyordum. Öğrendikçe bir şey bilmediğimin farkına vardım" dedi.

Öğrenim hayatının yanı sıra sahibi olduğu medikal firmasında ticarete de devam ettiğini dile getiren Ünlü, "Eğitim içimde bir ukdeydi. Ben hep okumaktan, eğitimden yanayım. İnsanlar yeni bir şeyler öğrensin istiyorum. Kendime yeni hedefler koyuyorum. Önce yabancı dil öğrenmek ardından da yüksek lisans yapmak istiyorum. İki çocuk ve üç torun var. Torunum da üniversitede öğrenim görüyor. Ona 'Antalya'ya gel aynı üniversiteden mezun olalım' diye takıldım. Oğlum da benim üniversiteyi başladığımı görünce 'Sen bu yaşta okuyorsan ben de doktora yaparım' diyerek doktoraya başladı. Çevremde böyle bir sinerji oluştu." diye konuştu.

- "Emekli olup kenara çekilmemek lazım"

Çevresindekilerden "Sana imreniyoruz. Çok azimli ve başarılısın" diye tepkiler aldığını belirten Ünlü, şöyle devam etti:

"Annem okuma yazmayı 55 yaşında öğrendi. Dayım hafızdı. Liseyi açıktan okuyup yaşı ilerlemesine rağmen edebiyat fakültesinden mezun oldu. Bizde eğitim merakı aileden geliyor. Bu ülkeyi seviyorsak, hangi yaşta olduğumuza bakmadan mutlaka çalışmalı ve üretmeliyiz. 'Ben emekliyim' diye yan gelip yatmak, bir köşede ölümü beklemek doğru değil. Hangi yaşta olduğumuza bakmadan mutlaka çalışmalı, bu ülke için üretmeliyiz. Onu yapabilirsek ülkeyi kalkındırabiliriz. 'Ben emekliyim' diye bir kenara çekilmememiz lazım. Yan gelip yatmak, ölümü beklemek, köşeye çekilmek doğru bir şey değil."

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Aksoy ise Ünlü'nün fakülteye geldiği günden bu yana çalışkan, dürüst olduğunu ve öğrencilere ağabeylik yaptığını söyledi. Ünlü'nün üniversiteyi başarıyla bitirdiğini belirten Aksoy, "Güzel bir tez çalışması ve sunumuyla bölümden mezun oldu. Okumanın yaşı olmadığını gösterdi. Ünlü'yü üniversiteye yüksek lisansa bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınıf arkadaşı 22 yaşındaki Ökkeş Nezir Çakmak ise Ünlü'nün herkesten önce sınıfa geldiğini, herkesin ödevini takip ederek kendilerine yardımcı olduğunu anlattı. Çakmak, tecrübelerinden her zaman yararlandıkları Ünlü'nün, karşılaştıkları sorunlarda kendilerine yol gösterdiğini belirtti.

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71 yaşında Akdeniz Üniversitesi mezuniyet

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