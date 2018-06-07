28 yaşında başladığı üniversiteden 71 yaşında mezun oldu

- "Yüksek lisans yapmak istiyorum"

Ders aralarında öğrencilerle kantinde, sınıfta sohbet ettiğini ve bazı sosyal etkinliklere katıldığını anlatan Ünlü, "Öğrencilerle çok kısa sürede ağabey kardeş ilişkisi kurduk. Bana 'Bu yaşta niye eğitim görüyorsun. Bak emeklisin, evinde dinlen' diye soruyorlardı. Ben de öğrenmenin yaşının olmadığını belirtiyordum. Öğrendikçe bir şey bilmediğimin farkına vardım" dedi.

Öğrenim hayatının yanı sıra sahibi olduğu medikal firmasında ticarete de devam ettiğini dile getiren Ünlü, "Eğitim içimde bir ukdeydi. Ben hep okumaktan, eğitimden yanayım. İnsanlar yeni bir şeyler öğrensin istiyorum. Kendime yeni hedefler koyuyorum. Önce yabancı dil öğrenmek ardından da yüksek lisans yapmak istiyorum. İki çocuk ve üç torun var. Torunum da üniversitede öğrenim görüyor. Ona 'Antalya'ya gel aynı üniversiteden mezun olalım' diye takıldım. Oğlum da benim üniversiteyi başladığımı görünce 'Sen bu yaşta okuyorsan ben de doktora yaparım' diyerek doktoraya başladı. Çevremde böyle bir sinerji oluştu." diye konuştu.