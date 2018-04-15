HABER

29. Arap Birliği Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman, 29. Arap Birliği Zirvesi'ni "Kudüs Zirvesi" olarak isimlendirdi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Arap ülkelerinin karşılaştığı zorluklarla mücadele için "Ortak Zorluklara Karşı Arap Milli Güvenliğini Güçlendirme" adı altında bir girişim başlatılması önerisinde bulundu.

Kral Selman, ülkesinin doğu bölgesinde yer alan Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Arap Birliği ve sistemini geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Selman, "Arap milli güvenliğinin, bölünmeyi kabul etmeyen tam teşekküllü bir sistem olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Arap ülkelerinin karşılaştığı zorluklarla mücadele için 'Ortak Zorluklara Karşı Arap Milli Güvenliğini Güçlendirme' adı altında sunduğumuz bir önerimizi sizinle paylaşıyoruz." dedi.

29. Arap Birliği Zirvesi'ni "Kudüs Zirvesi" olarak isimlendiren Selman, "Filistin ile halkının, bütün Müslüman ve Arapların vicdanında yer edindiğinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini" ifade etti.

Filistin davasının kendilerinin en öncelikli meselesi olduğunu kaydeden Selman, "kardeş Filistin halkı, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere tüm meşru haklarını elde edinceye kadar da bunun böyle devam edeceğini" söyledi.

ABD'nin Kudüs ile ilgili kararını reddettikleri ve kınadıklarını yineleyen Kral Selman, uluslararası toplumun söz konusu karara olan tepkilerini takdir ettiklerini ve Doğu Kudüs'ün Filistin toprakların ayrılmaz bir parça olduğunu kaydetti.

Kral Selman, bu bağlamda Kudüs'teki İslami vakıflara 150 milyon ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) 50 milyon olmak üzere toplam 200 milyon dolar bağışta bulunduklarını duyurdu.

Arap dünyasının karşılaştığı en büyük tehlikenin, mezhepçilik ve aşırılığın bir araya gelmesiyle oluşan terörizm olduğuna dikkati çeken Selman, konuşmasında İran ve Yemen'e de değindi.

İran'ın Arap bölgesinde gerçekleştirdiği "terör eylemlerini" şiddetle kınadıklarını belirten Kral Selman, Tahran yönetiminin bölgedeki ülkelerin iç işlerine müdahalesini reddettiklerini kaydetti.

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik "İran yapımı" balistik füzeli saldırılarını da kınayan Selman, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konudaki açıklamasını ise memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Yemen'deki krize ilişkin ise "ülkenin birliği, egemenliği ve güvenliğine bağlı kaldıklarını" dile getirdi.

Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
Trump'tan yeni Suriye tweetiTrump'tan yeni Suriye tweeti
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı! Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29. Arap Birliği Zirvesi Kralı Selman bin Abdülaziz Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.