Filistin davasının kendilerinin en öncelikli meselesi olduğunu kaydeden Selman, "kardeş Filistin halkı, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere tüm meşru haklarını elde edinceye kadar da bunun böyle devam edeceğini" söyledi.

29. Arap Birliği Zirvesi'ni "Kudüs Zirvesi" olarak isimlendiren Selman, "Filistin ile halkının, bütün Müslüman ve Arapların vicdanında yer edindiğinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini" ifade etti.

Selman, "Arap milli güvenliğinin, bölünmeyi kabul etmeyen tam teşekküllü bir sistem olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Arap ülkelerinin karşılaştığı zorluklarla mücadele için 'Ortak Zorluklara Karşı Arap Milli Güvenliğini Güçlendirme' adı altında sunduğumuz bir önerimizi sizinle paylaşıyoruz." dedi.

Kral Selman, ülkesinin doğu bölgesinde yer alan Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Arap Birliği ve sistemini geliştirmenin önemine dikkati çekti.

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Arap ülkelerinin karşılaştığı zorluklarla mücadele için "Ortak Zorluklara Karşı Arap Milli Güvenliğini Güçlendirme" adı altında bir girişim başlatılması önerisinde bulundu.

ABD'nin Kudüs ile ilgili kararını reddettikleri ve kınadıklarını yineleyen Kral Selman, uluslararası toplumun söz konusu karara olan tepkilerini takdir ettiklerini ve Doğu Kudüs'ün Filistin toprakların ayrılmaz bir parça olduğunu kaydetti.

Kral Selman, bu bağlamda Kudüs'teki İslami vakıflara 150 milyon ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) 50 milyon olmak üzere toplam 200 milyon dolar bağışta bulunduklarını duyurdu.

Arap dünyasının karşılaştığı en büyük tehlikenin, mezhepçilik ve aşırılığın bir araya gelmesiyle oluşan terörizm olduğuna dikkati çeken Selman, konuşmasında İran ve Yemen'e de değindi.

İran'ın Arap bölgesinde gerçekleştirdiği "terör eylemlerini" şiddetle kınadıklarını belirten Kral Selman, Tahran yönetiminin bölgedeki ülkelerin iç işlerine müdahalesini reddettiklerini kaydetti.

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik "İran yapımı" balistik füzeli saldırılarını da kınayan Selman, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konudaki açıklamasını ise memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Yemen'deki krize ilişkin ise "ülkenin birliği, egemenliği ve güvenliğine bağlı kaldıklarını" dile getirdi.