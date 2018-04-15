HABER

29. Arap Birliği Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Arap liderleri "tek ses olmaya" çağırdı

RİYAD (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin sorununun yanı sıra Suriye, Yemen ve Libya krizlerinin Arapların milli güvenliğini etkilediğini söyledi.

Genel Sekreter Ebu Gayt, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde yer alan Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Arap coğrafyasındaki krizlere yönelik bir Arap mutabakatı olması gerektiğini belirterek, bu ülkelerin liderlerini "tek ses olmaya" çağırdı.

Filistin sorununun yanı sıra Suriye, Yemen ve Libya'daki krizlerin, Arapların milli güvenliğini etkilediğine, çözümsüzlüğün sürmesinin samimi çabalar önünde engel oluşturduğuna ve kendilerini zayıflattığına dikkati çeken Ebu Gayt, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümü için daha çok siyasi ve maddi desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma yönündeki kararını kınayan Ebu Gayt, Arap toplumunun, tarafsızlığını kaybeden ABD'ye karşı uluslararası bir duruş sergilenmesi konusunda başarılı olduğunu söyledi.

Yemen'in, İran müdahalelerinin en bariz örneği olduğuna işaret eden Ebu Gayt, "Tehdit altında olan vatanlar, Arapların vatanlarıdır. Arap Milli Güvenliği konusundaki uzlaşının yokluğu, başkalarını içişlerimize müdahale etmeye sevk ediyor." dedi.

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!
Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!Flaş... OHAL ile ilgili kritik gelişme!
Oyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktıOyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmed Ebu Gayt Arap Birliği Filistin sorunu

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.