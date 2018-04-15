29. Arap Birliği Zirvesi

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Husilerin (Şii Ensarullah Hareketi) Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına yönelik balistik füze saldırılarını kınadı.

Useymin, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde yer alan Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29'uncu Arap Birliği Zirvesi'nin açılış oturumundaki konuşmasında, terör ve aşırılıkla mücadeleye değindi.

İİT'de üstlendiği rol dolayısıyla Suudi Arabistan'a teşekkür eden Genel Sekreter Useymin, İİT'ye üye ülkelerin etkin kurum ve merkezleri kullanarak, terör ve aşırılıkla mücadele konusunda sarf ettikleri çabalara dikkati çekti.

Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Husilerin Yemen'e komşu Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırıları ve kendilerine silah desteğinde bulunanların İİT tarafından kınandığını söyledi.

Arap ülkelerinin, İslam İşbirliği Teşkilatındaki üye ülkelerin 3'te 2'sini oluşturduğunu belirten Useymin, Arap ve İslam ülkelerinin, hoşgörü, kardeşlik, sevgi ve merhamete teşvik eden İslam dinin öğretileri ışığında dertleri ve hırslarını paylaştıklarını kaydetti.

İİT Genel Sekreteri Useymin ayrıca, Filistin, Suriye, Yemen, Irak, Libya, Afganistan ve Myanmar'daki azınlık Müslümanlara yönelik sorunlara da vurgu yaptı.