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29. Arap Birliği Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:11 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Abbas: - "Doğu Kudüs'ün, Filistin'in ebedi başkenti olduğunu yineliyorum"

RİYAD (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap ülkelerini, geçen şubat ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu barış planını desteklemeye davet etti.

Abbas, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29. Arap Birliği Zirvesi'nin açılış oturumundaki konuşmasında, ABD yönetiminin, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımak ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

ABD'nin attığı bu adımla kendini, arabulucu yerine taraf olarak konumlandırdığına işaret eden Abbas, artık ABD'nin barış planından söz etmenin inandırıcılığının kalmadığını kaydetti.

Arap ülkelerini, şubat ayında BMGK'de sunduğu barış planını desteklemeye davet eden Abbas, Arap Barış Girişimi'ne dayanan söz konusu barış planının, 2018 yılında bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesi, Filistin'in BM'de tam üye olmasının kabul olunması, uluslararası meşru kararlara bağlı kalacak ciddi müzakerelere öncülük edecek çok taraflı uluslararası bir mekanizmanın oluşturulması ile üzerinde anlaşmaya varılacak maddelerin hayata geçirilmesi için zamanın belirlenmesini içerdiğini aktardı.

Bir gün olsun İsrail ile müzakereleri reddetmediklerini, önerilen bütün girişimleri kabul ettikleri ve ABD'nin bütün yönetimleriyle çalıştıklarına işaret eden Abbas, ABD Başkanı (Donald Trump) ile de birden çok kez görüştükleri ve onun barış planı sunmasını beklediklerini ancak Kudüs'le ilgili son kararın büyük bir aksilik teşkil ettiği ve dünya ülkelerinin çoğu tarafından reddedildiğini söyledi.

Filistin uzlaşı konusuna da değinen ve bu yöndeki çabaların devam ettiğini aktaran Abbas, "Gazze Şeridi'ndeki halkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu nedenle sorumluluk aldık ve hükümet bütçemizin yarısını Gazzeli halkımıza sunduk. Ancak Filistin Uzlaşı Hükümeti, Gazze'deki tüm yetkileri teslim almadan bu sorumluluğu nasıl alabilir ki?" diye konuştu.

Kudüs kentini ziyarete teşvik edilmesi gerektiğini ve bunun İsrail ile normalleşme sayılmadığını savunan Abbas, Kudüs kentinin ilk defa bu kadar İsrail'in saldırılarına maruz kaldığı, ABD'nin destekleriyle halkının göçe zorlandığı ve kimliğinin yok edilmeye çalışıldığını ifade etti.

"Doğu Kudüs'ün, Filistin'in ebedi başkenti olduğunu yineliyorum" diyen Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap ülkelerinden, İsrail'in BMGK'de daimi üyesi olma yönündeki isteğini engellemeleri talebinde bulundu.

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29. Arap Birliği Zirvesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

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