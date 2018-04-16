29. Arap Birliği Zirvesi sona erdi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde, Kral Selman bin Abdülaziz'in başkanlığında gerçekleştirilen ve "Kudüs Zirvesi" olarak isimlendirilen 29'uncu Arap Birliği Zirvesi sona erdi.

Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin sona ermesinin ardından yayımlanan Zahran Bildirisi'nde, Arap alemi için Filistin meselesinin hala merkezi konumunda olduğu ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Arap kimliği ile Filistin'in başkenti olarak kalacağı belirtildi.

Filistin devletinin, Doğu Kudüs'ün içinde bulunduğu, 1967 yılında işgal edilen tüm Filistin toprakları üzerinde egemenlik hakkı olduğu belirtilen bildiride, liderlerin barışa olan bağlılıklarını stratejik bir seçenek olarak gördüğü ve Arap-İsrail çekişmesini Arap Barış Girişimi doğrultusunda çözmeyi yineledikleri aktarıldı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına ilişkin kararının kınandığı ve reddedildiği bildiride, söz konusu karar "geçersiz ve uluslararası hukuka yönelik tehlikeli bir ihlal" olarak nitelendirildi.