HABER

29. Arap Birliği Zirvesi'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 02:01 | Son Güncelleme

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Filistin meselesinin Arap dünyasındaki merkezi konumunu koruduğu değerlendirmesinde bulundu

RİYAD (AA) - Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Filistin meselesinin Arap dünyasındaki merkezi konumunu koruduğunu yineledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, 15 Nisan'da yapılacak liderler zirvesine sunulacak kararların taslaklarına yer verildi.

Filistin devletinin, "Doğu Kudüs'ün içinde bulunduğu, 1967 yılında işgal edilen tüm Filistin toprakları üzerinde egemenlik hakkı olduğu" belirtilen bildirgede, Arap-İsrail çekişmesinin çözümü için Arap Barışı Planı doğrultusundaki barışa bağlılık vurgusu yapıldı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki kararının kınandığı bildirgede, Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğu ve Filistin egemenliği aleyhindeki her türlü girişimin reddedildiği belirtildi.

Bildirgede ayrıca, İsrail'in Doğu Kudüs ve 1967'de işgal edilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim politikaları da kınandı ve Arap ülkelerine, İsrail'in ekonomik yaptırımları karşısında durabilmesi için Filistin devletini aylık 100 milyon dolar finanse edecek sistemin ivedilikle hayata geçirilmesi yönünde Arap Birliğinin aldığı kararlara bağlı kalma çağrısında bulunuldu.

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği dışişleri bakanları Filistin meselesi

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sultanbeyli'de zincirleme kaza: 9 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de zincirleme kaza: 9 yaralı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.