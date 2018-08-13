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29 MAYIS HASTANESİ'NDE YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 23:26 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA  Vatan Caddesi'nde bulunan 29 Mayıs Hastanesi'nde ameliyathanelerin bulunduğu katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Vatan Caddesi'nde bulunan 29 Mayıs Hastanesi'nde ameliyathanelerin bulunduğu katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Hastanede bulunan hastalar ise tahliye edildi.

Görüntü Dökümü:
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- Hastaneden görüntüler
- Tahliye edilen hastaların görüntüsü
- Detaylar

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