29 MAYIS HASTANESİ'NDE YANGIN (1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Vatan Caddesi'nde bulunan 29 Mayıs Hastanesi'nde ameliyathanelerin bulunduğu katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Hastanede bulunan hastalar ise tahliye edildi.
Görüntü Dökümü:
--------------------
- Hastaneden görüntüler
- Tahliye edilen hastaların görüntüsü
- Detaylar
Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!
MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor
Abdullah Gül'den Trump'a çok sert tepki
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Rus medyasından dikkat çeken Bağdadi iddiası!
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!
Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı
CHP'den destek açıklaması: Milletimizle dimdik duracağız
Sokağa iç çamaşırsız çıkınca... Gerçek flaşlar patlayınca ortaya çıktı!
Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum