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29 MAYIS HASTANESİ'NDE YANGIN (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 00:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA  Vatan Caddesi'nde bulunan 29 Mayıs Hastanesi'nde ameliyathanelerin bulunduğu katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Vatan Caddesi'nde bulunan 29 Mayıs Hastanesi'nde ameliyathanelerin bulunduğu katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Hastanede bulunan hastalar ve sağlık personeli tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılırdı. Hastaların bazıları çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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- Hastaneden görüntüler
- Tahliye edilen hastaların görüntüsü
- Dumandan etkilenenlere müdahale edilmesi
- Detaylar

13.08.2018 - 23.30 Haber Kodu : 180813227
13.08.2018 - 23.57 Haber Kodu : 180813001

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