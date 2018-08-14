29 MAYIS HASTANESİ'NDE YANGIN (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Vatan Caddesi'nde bulunan 29 Mayıs Hastanesi'nde ameliyathanelerin bulunduğu katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Hastanede bulunan hastalar ve sağlık personeli tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılırdı. Hastaların bazıları çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

