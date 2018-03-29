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29 YAŞINDAKİ GENÇ İNTİHAR ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Fatih'te 29 yaşındaki genç 4.

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Fatih'te 29 yaşındaki genç 4. kattan atlayarak intihar etti.
Olay saat 7.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi, Akkoyunlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bodrum katında yaşayan 29 yaşındaki Ali K. binanın terasına çıkarak aşağı atladı. Arkadaşları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ceset çevresine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Daha önce intihar girişiminde bulunan Ali K'nın intiharıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
-Cesetten görüntü
-Sokaktan görüntü
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Diğer detaylar

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