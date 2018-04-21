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29 yıllık muhtar eşine rakip olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde kışın 3 hanede 15, yazın ise 20 hanede 60 kişinin yaşadığı Avdan köyünde oturan Fatma Tepekaya (65), Mart 2019'daki muhtarlık seçimde, köyün 29 yıllık muhtarı eşi Bekir Tepekaya'ya (67) rakip olacağını söyledi.

AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde kışın 3 hanede 15, yazın ise 20 hanede 60 kişinin yaşadığı Avdan köyünde oturan Fatma Tepekaya (65), Mart 2019'daki muhtarlık seçimde, köyün 29 yıllık muhtarı eşi Bekir Tepekaya'ya (67) rakip olacağını söyledi. Çiftin kızı Zehra ise "Artık yerter" diyerek oyunu annesine vereceğini söyledi.
Emirdağ ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki 85 hanelik Avdan köyünde, 1980'de başlayan yoğun göç nedeniyle kışın 3 hanede 15 kişi, yazın ise 20 hanede yaklaşık 60 kişi yaşıyor. Köyün ilkokul mezun muhtarı Bekir Tepekaya, eşi Fatma ve kızı Zehra ile diğer iki hanede oturan 12 kişi köyden hiç ayrılmıyor. 1963'te ilkokul, 1967'de cami yapılan, 1980'de elektrik verilen, 1992 yılında yolu asfaltlanan ve 1996'de su şebekesi yapılan köyde 1985 yılında 424 kişinin yaşadığını anlatan muhtar Bekir Tepekaya, göç nedeniyle 3'ü kız 4 çocuğundan 3'ünün de artık köyde yaşamadığını söyledi.
Eskişehir'de bin 600 köylünün yaşadığını belirten Tepekaya, "Gençlere iş imkanı olmadığı için göç verdik. Köy diye gençlere kız vermiyorlar. Kızlar, burada durmuyor. Şu anda mevcut nüfus 15'tir. Bu köyün hem muhtarıyım hem bekçisiyim hem azasıyım. 29 yıldır muhtarım" dedi.
EŞİME RAKİP OLACAĞIM
Fatma Tepekaya, köyü çok sevdiğini ve hiç ayrılmayacağını söyledi. İlkokul mezunu olduğunu belirten Fatma Tepekaya, "Giden gitsin, buradayım. Muhtarlık seçimlerinde eşime rakip olacağım. Şu an da 15 kişiyiz. Bahar aylarında tarlası, bahçesi olanlar zaman zaman gelip gidiyor. Yazın ise 50- 60 kişi oluyoruz. Onların da oylarını alarak eşimin 29 yıllık muhtarlığına son vereceğim. Önceliğim kadınlara okuma yazma öğretmek olacak" diye konuştu.
'ARTIK YETER, OYUM ANNEME'
Çiftin kızı Zehra ise Mart 2019'da yapılacak seçimde oyunu annesine vereceğini söyledi. "Artık yeter" diyerek annesine destek veren Zehra Tepekaya, "Babam 29 yıldır muhtar. Artık değişim gerekli. Bundan dolayı annemi destekliyorum" dedi.

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