297 öğrenci kök hücre bağışçısı oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde eğitim gören 297 öğrenci kök hücre ve kan bağışçısı olurken toplamda 497 ünite kan toplandı.

Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Sevgin İliklerime İşlesin” adlı kampanyaya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Gülümbe Kampüsü içinde yer alan Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağı yanına kurulan kan bağışı alanında toplanan kan örnekleri, gerekli taramaların ardından Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’ne (TÜRKÖK) aktarılacak. Bağışçının kan örneği TÜRKÖK’ün veri bankasında bulunan bir hastayla örtüştüğünde yetkililer bağışçıyla temasa geçerek ilik nakli gerçekleştirilecek. Toplanan kan örnekleri ise; kemik iliği kanserleri, lenfomalar, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar, kalıtsal anemiler, immün yetersizlikler ve kalıtsal metabolik hastalıklar nedeniyle ilik nakli bekleyen hastalar için umut ışığı olacak.