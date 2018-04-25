2’inci el araç ticaretinde haksız KDV uygulaması sona erdi

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son verilmesini değerlendiren Galerici Ahmet Yurtlu, "Bize nefes aldırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ’KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında, ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulaması da sona erdi. Bu kararı değerlendiren Galerici Ahmet Yurtlu, kararın otomotiv sektöründe çalışanların yüreğine su serptiğini söyledi. Yurtlu, "KDV ile ilgili bu sektörde çalışanların kanayan bir yarası vardı. Orantısız ve dengelenmemiş bir KDV oranı vardı. O giderildi. Birçok konuda olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın konuya el atmasıyla hızlı bir şekilde halledildi. Bu karar bizi çok sevindirdi. Otomotiv sektöründekilerin yüreğine su serpen bir çalışma oldu. Bu işlerimizin artmasına ve insanlarında yaptığı ticaretlerin daha fazla kayıt altına almasına sebebiyet verecek. Çünkü ne olursa olsun ister istemez kaçak işler olabiliyordu. Önceden aracın bedelinin KDV’sini ödüyorduk. Şimdi sattığımız aracın karı neyse o karın KDV’sini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber işlerinde artacağını kaydeden Yurtlu, "Şahıslardan aldığımız araçların faturası olmadığı için girerken sattığımız aracın tamamının KDV’sini veriyorduk. Şuan itibariyle 80 bin TL’ye alıp da 83 bin TL’ye sattığımız araçta 3 bin TL’nin karını ödeyeceğiz. Bu gerçekten otomotiv sektöründe bu işin ticaretini yapanlar için nefes aldıran bir sistem oldu. Bunun ekonomiye de bir katkısı olacak. Çünkü kaçak kayıp önlenecek" şeklinde konuştu.



