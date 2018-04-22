2’nci Beyoğlu Çocuk Koşusu’nun startını Başkan Demircan verdi

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 2’nci Beyoğlu Çocuk Koşusu düzenlendi. Hasköy sahilinde bin 300 çocuğun katıldığı koşunun startını ise Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan verdi.

Beyoğlu Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği 2’nci Beyoğlu Çocuk Koşusu bugün Hasköy Etkinlik Alanı’nda yapıldı. Bin 300 çocuğun katıldığı koşu öncesinde çocuklar, sahnede yer alan eğitmenlerle beraber ısınma hareketleri yaptılar. Isınma hareketlerinin ardından çocuklar başlangıç noktasında yerlerini aldılar. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın start vermesiyle koşu başladı. Hasköy sahili ve Haliç Kongre Merkezi arasında koşan çocuklar, koşunun ardından madalyalarını Başkan Demircan’ın elinden aldı.

“Çocuklar ve gençler bizim için çok kıymetli”

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Demircan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi; geleceğe, çocuklara ithaf olunmuş, armağan edilmiş, umudu gençliğe bağlamış yeni cumhuriyetin en önemli bayramlarından biri. O halde çocuklar ve gençler bizim için çok kıymetli. Onları hayatın içerisine katmak, enerjilerini ortaya çıkarmak ve onlara önemli olduklarını hissettirmek bizim en önemli vazifemiz. Yavrularımız koşuyu çok seviyor, yarışmayı seviyor. 23 Nisan kutlu olsun” diye konuştu.

Gün boyu sürecek olan etkinlikte alana oyun parkurları yerleştirildi. Çeşitli oyunlar, gösteriler ve birçok aktivitenin olacağı programda çocuklara gün boyunca çeşitli ikramlar yapılacak.