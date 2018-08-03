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2'nci Neşet Ertaş Kültür- Sanat Festivali başlıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 20:47 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde 25 Eylül 2012 tarihinde yaşamını yitiren Türk halk müziğinin ünlü ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş’ı anmak amacıyla düzenlenen '2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali' bu akşam başlıyor.

Salih GÜNER-Gökhan CEYLAN/KIRŞEHİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde 25 Eylül 2012 tarihinde yaşamını yitiren Türk halk müziğinin ünlü ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş’ı anmak amacıyla düzenlenen '2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali' bu akşam başlıyor.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali’nin açılışı saat 19.30’da Cacabey Meydanı’nda Vali İbrahim Akın, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci birer konuşma yapacak. Kırşehirli 20 esnafın açacağı stantların gezilmesinin andından Ferhat Göçer, Emre Kaya, Elif Buse Doğan, Aytuğ Özdemir ve Ahmet Yazgan birer konser verecek.

DEMİRÖREN MEDYA SPONSOR

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Türk Telekom ve Demirören Medya’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen 2'nci Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nde 5 dalda müzik ödülleri vereceklerini belirtti. Bahçeci, Neşet Ertaş’ın Bağbaşı Mezarlığı’ndaki mezarının da yaz mevsimi ile birlikte ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Neşet Ertaş’ın Kırşehir ve Türkiye için büyük bir değer olduğunu, vefatının ardından 6 yıl geçmesine rağmen hala dillerde ve gönüllerde yaşadığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şöyle konuştu:

"Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş için düzenlediğimiz festivale yoğun katılımın olmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz Sayın İbrahim Kalın'ın öncülüğünde böyle bir festival başladı. Kendisi biliyorsunuz Türk halk müziğine gönül vermiş bir insan. Aynı zamanda çok önemli Neşet Ertaş hayranıdır. Birinci ölüm yıldönümünde de Neşet Ustamızı yine İbrahim Kalın Bey'le, onun desteğiyle bir anma programı yapmıştık. Şimdi bu festivali daha da kurumsallaştıracağız. Hem Türk halk müziğini gelecek nesillere aktarabilmek ve tanıtabilmek, hem de Neşet Ertaş'ı hayatı, anıları, felsefesi ve türküleriyle yaşatabilmek için festivalimizi devam ettiriyoruz. 5 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Türk halk müziği sanatçıları Kübilay Dökmetaş ve Okan Murat Öztürk’ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programı düzenlenecek. Aynı zamanda burada Neşet Ertaş’ın Şehirleri konulu bir de sergi açılacak. Konserlerimizin yapılacağı alan etrafında 20 dükkândan oluşacak yeme, içme mekânları da oluşturulacak. Tamamı Kırşehir esnafı olacak stantlarda Akçakent kavurması ve döneri, Mucur köftecisi gibi yerlerde ailemizle hem yemeklerimizi yiyebileceğiz. Hem de muhteşem müzik ziyafetini dinleyeceğiz, 3 gün sürecek festivalde börek çeşitlerinden, kebap çeşitlerine, çiğköftesinden, sucuğuna kadar pek çok yöresel lezzet sunulacak. Yani insanlar ailesiyle gelip hem yemeğini yiyecek, hem de müzik dinleyecek. Yurt dışından da Neşet Ertaş müziği yapan sanatçılar gelecek. Zara, Kibariye, Ferhat Göçer gibi tanınmış sanatçıların yanı sıra ilk defa sahneye çıkanlar da olacak. Çırak, kalfa ve usta şeklinde bir sıralama olacak. Cacabey Meydanı'nda halka açık şekilde üç gün konserler gerçekleştirilecek."

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNDE SANATÇI YAĞMURU

Festivalin ikinci gününde yarın saat 19.30’da Cacabey Meydanı’nda Kibariye, Yudum, Bob Beer, Erkut Özkan ve Mesut Dağlı konser verecek. Festivalin son günü olan Pazar günü ise program ise saat 15.00’te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, siyasiler, bürokrat ve sanatçıların katılacağı programda konuşmalar yapılacak ve Neşet Ertaş’ı anlatan bir panel gerçekleştirilecek. Panelin ardından Neşet Ertaş’ın yaşadığı şehirlere ait fotoğrafların bulunduğu 'Neşet Ertaş’ın Şehirleri' konulu fotoğraf sergisi gezilecek. Akşam da yine Cacabey Meydanı’nda saat 19.30’da Zara, Grup Makas, Deniz Toprak, Hulusi Gökmeşe ve Hasan Meral birer konser verecek.

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