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3. Afrika Kudüs Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 23:33 | Son Güncelleme

Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, Afrika'nın Filistin halkını destekleyebilecek ve İsrail'in ihlalleriyle mücadele edebilecek güçte olduğunu söyledi - Hamdan, Afrika'da İsrail'e karşı boykot kampanyası başlatılması çağrısı yaptı

NOVAKŞOT (AA) - Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, Afrika'nın Filistin halkını destekleyebilecek ve İsrail'in ihlalleriyle mücadele edecek güçte olduğunu belirtti.

Moritanya'nın başkenti Novakşot'da Ulusal Filistin Halkına Destek Birliği tarafından düzenlenen 3. Afrika Kudüs Forumu'nda konuşan Hamdan, Filistin halkının direnişi ve Gazze'deki Hamas Hareketi'nin, ABD’nin İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı ilan etmeyi planladığı “Yüzyılın Anlaşması” projesinin başarıya ulaşmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini kaydetti.

Hamdan, İslam ümmetinin özellikle bu dönemde Kudüs'e yönelik tüm istila girişimlerini engellemek için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Forumdaki katılımcıları, Afrika kıtasının her yerinde İsrail'e karşı boykot kampanyası başlatılması ve Gazze'ye uygulanan İsrail ablukasının kaldırılması için çalışmaya çağıran Hamdan, Afrika'nın Filistin davasına desteğini övdü.

Hamdan, sömürgecilere karşı direnen Afrika'nın, Filistin halkını destekleyebilecek ve İsrail'in ihlalleriyle mücadele edebilecek güçte olduğunu kaydetti.

Hamas Hareketi, İsrail'de hapis yatan eski Filistinli mahkumlar ve 17 Afrika ülkesinden katılımcının yer aldığı 3. Afrika Kudüs Forumu yarın sona erecek.

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