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3 aylık kursta 6 dilde eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Mustafa Uygur Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, 3 aylık dil eğitiminin sonunda 6 dilde cümle kurmaya başladı.

3 aylık kursta 6 dilde eğitim

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Mustafa Uygur Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, 3 aylık dil eğitiminin sonunda 6 dilde cümle kurmaya başladı. Öğrencilere dil eğitimi veren dilbilimci Ferhat Yıldız, "Diller arasındaki yakınlığı ve mantığı göstermeye çalıştım" dedi.
Mustafa Uygur Ortaokulu, dilbilimci Ferhat Yıldız ile bir projeye imza attı. Ferhat Yıldız ile okul arasında imzalanan protokol gereği 5'inci sınıf öğrencilerine 3 aylık eğitimle dil kursu verilmesi amaçlandı. Kursa katılan öğrenciler, bu kısa sürede verilen eğitimle İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Arapça dillerinde temel bazı cümleleri kurabilir hale geldi.
Eğitime önce İngilizce ile başladıklarını ve öğrencilerin dil öğrenme konusundaki becerilerinin ortaya çıkmasını sağladığını belirten Yıldız, "Milli Eğitim'den gelen teklifi kabul ettim. İlk dönem derslere girdim ve sorunları tespit ettim. Ardından 20 kişilik grup topladık ve derslere başladık. Çok hızlı öğrendiler. Önce İngilizce, sonra Almanca ve İtalyanca verdim aldılar, İspanyolca verdim, ne verdimse aldılar, çocuklar işin mantığını çözdüler. Sürekli olarak derslerde oyunlar oynadık. Diller arasındaki yakınlığı ve mantığı göstermeye çalıştım. Çocuklar günde iki saatlik derslere rağmen 3 aylık sürede 6 dilde cümle kurmaya başladı" diye konuştu.
'DOĞRU SİSTEMLE ÇOK FAZLA DİL ÖĞRENEBİLİRİZ'
Dil öğrenmenin aslında daha kolay olduğunun farkına vardıklarını anlatan öğrencilerden Nisa Kapçı, "Dil öğrenmek kolay. Ferhat Hocama çok teşekkür ederiz. Takıldığımız yerlerde hep yardım etti, bize anlattı. Verdiği fotokopileri, kitapları okudum" dedi. Samet Altun da "Şanlıurfalıyım, dil öğrenmek çok eğlenceli bir şey" diye konuştu. Öğrencilerden Canberk Akkün ise, "Çok zor gibi görünüyor ama Ferhat Hocanın sistemiyle doğru bir şekilde öğreniyoruz" dedi. Öğrencilerden Furkan Önen ve Yunus Sarıçam da bu sistemle daha fazla dil öğrenebileceklerini söyledi.
Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

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3 aylık kursta 6 dilde eğitim3 aylık kursta 6 dilde eğitim3 aylık kursta 6 dilde eğitim3 aylık kursta 6 dilde eğitim

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