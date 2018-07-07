3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AA'nın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu ve 6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Selim Çelenk'in atanması uygun görüldü.
Maliye Bakanlığında açık bulunan beşinci derece kadrolu vergi müfettişliğine, yeterlik sınavında başarı gösteren Naciye Taşkesen, Tayfur Ali Tunçsan, Elif Mutlu, Murat Softa, Emre Dal, Ömer Faruk Şahin ile Mert Karagül atandı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan birinci derece kadrolu ve 3000 ek göstergeli Elazığ 8'inci Bölge Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi.
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