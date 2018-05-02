BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türk Tiyatro Festivali 8-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tiyatro28'in ev sahipliği ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğunun himayesinde düzenlenecek 3. Berlin Türk Tiyatro Festivali'nin programı başkonsoloslukta düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Berlin'deki Alman tiyatroseverleri, Türk tiyatrosunun en iyi ve yeni örnekleriyle buluşturan festival, bu yıl 8-13 Mayıs tarihlerinde 6'sı Türkiye'den, biri Kıbrıs'tan olmak üzere tiyatro dünyasının değerli isimlerini ağırlayacak.

Festivalin ilk oyunu, Türkiye'de kapalı gişe oynayan "Kürk Mantolu Madonna" olacak.

Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada, festivalin Türkçe olması nedeniyle büyük önem verdiklerini söyledi.

Festivale herkesi davet ettiklerini belirten Çelik, "Türkçe olması Türk toplumu için büyük unsur ve Berlin şehrinde ayrı bir zenginlik. Festival, Berlin'in kültürel zenginliğine katkı sunacak." dedi.

Theater28 Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Ufuk Güldü ise Avrupa'nın kültür başkenti Berlin'in tiyatro haritasında önemli bir yer edinmesini sağlayan ve geride bıraktığı 3 yılda 30'dan fazla oyunda 200'e yakın sanatçı ve 15 binin üzerinde seyirciyi ağırlayan festivalin sadece Türklerle sınırlı kalmayan, Alman tiyatroseverleri de kucaklayan "marka festival" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.