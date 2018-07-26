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3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 2018 Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değişti.

ANKARA, (DHA)- HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 2018 Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Kurulun internet sitesinde yayımlanan Adli Yargı Kararnamesi'ne göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mustafa Çelenk Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık'ın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın'ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş'un da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine ataması yapıldı.
Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever Aksaray, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek Erzincan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman Hatay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan'ın Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz'ın Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına ataması gerçekleştirildi.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çelik Adıyaman'a, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise Bitlis'e Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

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