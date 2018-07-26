3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 2018 Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kurulun internet sitesinde yayımlanan Adli Yargı Kararnamesi'ne göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mustafa Çelenk Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık'ın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın'ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş'un da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine ataması yapıldı.