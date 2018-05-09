"3 bin robotlu" yarışma başladı

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, teması "Endüstri 4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları", sloganı da "Ahican Sivas Yollarında" olarak belirlenen ve 3 binin üzerinde robotun katılımıyla düzenlenen 12. Uluslararası Robot Yarışması'nın açılışına katıldı. Tören öncesi başarılı robot örneklerinin sergilendiği stantları gezen Yılmaz, öğrenci ve öğretmenlerden robotlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra konuşan Yılmaz, İran, Lübnan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Gürcistan, Cezayir, Tunus, Kazakistan, Ukrayna, Meksika, Romanya, Rusya, Pakistan, Arnavutluk'tan yarışmaya katılanları "Hem ülkeye hem de kadim bir uygarlık merkezi olan Sivas'a hoş geldiniz" diyerek selamladı. Yarışma ile mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılmasını ve toplumda bu alanda farkındalığın oluşturulmasını amaçladıklarını dile getiren Yılmaz, "Lise ve üniversite öğrencilerimizin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilmesini bilimsel düşünerek geliştirebilmesini, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz." dedi.

Hızla değişen dünyada her geçen gün yeni teknolojilerin geliştirildiğine işaret eden Yılmaz, yarışmanın odağındaki robot temasının da hayatın pek çok alanında kendine yer bulan önemli bir kavram olduğunu vurguladı. - "Büyük icatlar, hayal etmekle başlar" Yarışmaya gençlerin ve diğer ülkelerden gelen öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Güzel bir gelecek hayali kuran gençlerimiz var. Büyük icatlar, hayal etmekle başlar. Dün hayalini kurduğumuz pek çok teknoloji bugün hayatımızın birer parçası. Hayal edeceğiz ki hayata farklı açılardan bakabilelim. Hayal edeceğiz ki hayalimiz gerçek olsun. Hayal etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Hayalini kurduğumuz şey için de azimle sebatla çalışacağız. Hayallerle birlikte yarınımız daha güzel daha aydınlık olacak." "Başarı için önce hayal gücümüzün ve başarma azmimizin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyordu. Bu dönemde, bu ülkeye kazandırılan en büyük şey bu millete yeniden öz güvenin kazandırılmış olmasıdır." diyen Bakan Yılmaz, bu öz güvenle ülkenin savunma sanayi gibi pek çok alanda yerli ve milli pek çok ürün geliştirilip kullanıma sunulduğunu anlattı.

Çağıyla rekabet eden, bilgiyi ve yüksek katma değerli ürünleri üreten ve ürettiğini ihraç ettiği alanda marka olan bir Türkiye istediklerini belirten Yılmaz, bunun yolunun nitelikli mesleki eğitimden geçtiğini vurguladı. - "Bilgi sonu gelmeyen bir fetihtir" Bakan Yılmaz, "Bugün Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birine sahipse bu eğitimde önemli mesafeler alındığını gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak iyi bir eğitim ve herkes için fırsat eşitliğini değişmez ve daimi bir hedef olarak görüyoruz." dedi. Bilginin sonu gelmeyen bir fetih olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, "Bu anlayış içerisinde hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini hedefliyoruz. Bunun için önemli mesafeler kaydettik. Bugün burada ve daha önceki yarışmalarda da gördük ki gençler 'başarabilirim yapabilirim' diyor ve başarıyor ve yapıyor da." ifadesini kullandı. Teknolojinin, baş döndürücü bir hızla geliştiğine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu: "İnsanlar arası iletişimin büyük ilerleme kaydetmesinin ardından artık nesneler birbiriyle iletişim kurabiliyor. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 4. Sanayi Devrimi'nin başlangıcındayız. Endüstri 4.0 temel olarak bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirerek çok daha düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek verimlilikle çalışan cihazların üretimini amaçlayan bir anlayışın genel adıdır. Böylesine önemli bir aşamada olduğumuzun farkında olarak kendimizi ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu süreçte en önemli avantajımız, teknoloji ile iç içe yaşayan, araştıran, üreten, öğrenen, geliştiren, sorgulayan genç ve çalışkan bir nesle sahip olmamızdır. Bu gençlerimiz başta olmak üzere, tüm gençlerimizin canla başla çalışmasını istiyorum. Şundan eminim ki geçmişinden çok daha parlak ve aydınlık günler Türkiye'yi beklemektedir."