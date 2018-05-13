Ağrı'nın, 3 bin yıllık tarihi yapılar ile kültürel mirasa sahip Doğubayazıt ilçesi, temizlik, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarıyla ramazan ayına hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'nin bulunduğu ilçede, bu mekanlara ulaşımı sağlayan 7 kilometrelik yolda ramazan hazırlığı başlattı.

Söz konusu yol başta olmak üzere ilçede temizlik, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapan belediye görevlileri, yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçede hummalı bir çalışma yürütüyor.

İlçede trafiğe kapalı İnegöl Caddesi'ni ramazan dolayısıyla ışıklandıran belediye görevlileri, ramazan öncesi köylerde de camilerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Mobil temizlik aracıyla ilçenin en uzak köylerine kadar ulaşan belediye ekipleri, okul, cami gibi kurumlardaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.