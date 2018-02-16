TEKİRDAĞ (AA)- Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Bisanthe Oda Müziği Festivali" devam ediyor.
Festival kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen konserde Boğaziçi Quartet orkestrası; Overture, Recitative and Romance, Waltz ve Theme and Varistions'un eserlerini icra etti.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri akademisyenler ve öğrenciler de izledi.
Orkestranın yorumladığı eserler yoğun ilgi görürken, grubun performansı büyük alkış aldı.
Etkinlikte sahne alan piyanist Tuluğ Tırpan da kendi eserlerini icra etti.
Konser, Şostakoviç'in Allegretto adlı eserinin çalınmasıyla sona erdi.
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