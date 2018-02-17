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3. Bisanthe Oda Müziği Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 20:56 | Son Güncelleme

Etkinlik kapsamında, "Türkiye'nin ilk kurumsal triosu" Arkas Trio sanatseverlerle buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Bisanthe Oda Müziği Festivali" konserlerle devam ediyor.

Festival kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, "Türkiye'nin ilk kurumsal triosu" Arkas Trio sanatseverlerle buluştu.

Grup, Mendelssohn'un Molto Allegro Agitoto ve Andante Con Moto Tranquillo eserlerini icra etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, akademisyenler ve öğrenciler izledi.

Grubun performansının büyük alkış aldığı konser, Brahms'ın Allegro eseriyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
3. Bisanthe Oda Müziği Festivali Süleymanpaşa Belediyesi

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