TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Bisanthe Oda Müziği Festivali" konserlerle devam ediyor.
Festival kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, "Türkiye'nin ilk kurumsal triosu" Arkas Trio sanatseverlerle buluştu.
Grup, Mendelssohn'un Molto Allegro Agitoto ve Andante Con Moto Tranquillo eserlerini icra etti.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, akademisyenler ve öğrenciler izledi.
Grubun performansının büyük alkış aldığı konser, Brahms'ın Allegro eseriyle sona erdi.
5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede
Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana
Yaşlı dede trene meydan okudu! Son anda kurtarıldı
Köpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahis
Yıldırım: Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk
Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!
Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!
Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum