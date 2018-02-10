3. Bisanthe Oda Müziği Festivali başlıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği ve Türkiye’nin en kapsamlı oda müziği etkinliği olan 3. Bisanthe Oda Müziği Festivali 11 Şubat’ta başlayacak. Festival kapsamında ilk olarak Golden Horn Brass sahne alacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bisanthe Oda Müziği Festivali, bu yıl yine Türkiye’nin en seçkin müzisyenlerini Tekirdağlı sanatseverlerle buluşturacak. Türkiye’de bir ilçe belediyesinin düzenlediği ilk oda müziği festivali olma özelliğini taşıyan 3. Bisanthe Oda Müziği Festivali, son yıllarda Türkiye’de çoğalan ve gelişen oda müziği gruplarının tanıtılması ve desteklenmesini amaçlıyor.

"Türkiye’nin en kapsamlı Oda Müziği Festivali"

Festivalin 3 yılda geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Türkiye’nin en kapsamlı oda müziği festivalini yapıyoruz. Burada 3 yıldır çok önemli müzisyenleri ağırlıyoruz. Bisanthe, kentimizin eski isimlerinden biri. Bu ismi sanatsal faaliyetlerimizin markası haline getirerek tarihimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Her yıl giderek artan bir ilgi söz konusu. İl dışından çok sayıda klasik müzik dinleyicisi de Süleymanpaşa’ya geliyor. İlgiden ve Bisanthe Oda Müziği Festivali’nin 3 yılda geldiği noktadan son derece memnunuz. Herkesi 8 gün sürecek olan bu müzik şölenine davet ediyoruz" dedi.