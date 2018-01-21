3. Bodrum Hamsi Festivali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince pazar yerinde düzenlenen etkinlikte, mısır unuyla hazırlanan 2 ton hamsi, tavalarda pişirilerek ikram edildi. Kurulan stantlarda Karadeniz'in yöresel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Karadeniz yöresinin kültürünün tanıtılması, birlik ve beraberliğin artırılmasının amaçlandığı etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pişirilip ekmek arasında ikram edilen hamsiden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kurulan ocaklarda tavalarla hamsinin pişirilip dağıtılmasında görev alanlar, ilginin yoğun olması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ankara Karadeniz Halk Oyunları Kulübü ekibinin gösterisi ile Karadeniz yöresi sanatçılarının yanı sıra Bodrumlu şarkıcı Gülsen Karatoprak'ın da konser verdiği organizasyonda, Bodrum'da yaşayan Karadenizliler hareketli müzikler eşliğinde horon oynayıp eğlendi.

Bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı festivalde, Amasya'da doğduğunu anımsatan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Sizlerle birlikte olmaktan, bir Karadenizli olarak ayrıca mutluluk duyuyorum." dedi.

Muğla ve Bodrum'da çok sayıda Karadenizlinin yaşadığına dikkati çeken Yılmaz, "Asıl olan Karadenizli olmak, Marmaralı olmak, doğulu, batılı olmak değil. Hepimiz Türkiyeliyiz. Asıl olan büyük Türk milletinin bir parçası olmamız." diye konuştu.

Dernek Başkanı Sefer Çelik de festivalde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Festivale yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bildirildi.

(AA)